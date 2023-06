A városi programon Porga Gyula polgármester köszöntötte az eső ellenére is kitartó könyvszeretőket. Elmondta, a csapadékos időjárás miatt talán némileg óvatosabb az érdeklődés, ám a kitartó közönség miatt érdemes megszervezni a rendezvényt, melyet a Művészetek Háza munkatársai 2008 óta minden évben összefognak.

– Hála és köszönet nekik, hogy életben tartják ezt az igazán különleges programot – hangsúlyozta. – Süthet nap, zuhoghat az eső, fújhat a szél: a Veszprémi könyvhét minden körülmények között megrendezésre kerül. Ez egy olyan alkalom, amikor az élő irodalommal is van alkalmunk találkozni.

A városi könyvhetet Csányi Vilmos akadémikus nyitotta meg. Azzal kezdte, hogy nagy az írástudók felelőssége. Évezredekkel ezelőtt a társadalmat formálva kialakult a nyelv, amely elsősorban szociális célokat szolgáló kommunikáció.

– A nyelv segítségével megjelennek a hiedelmek, amelyek ma is minden tudásunk alapját képezik – fogalmazott. – Minden információt, amit a környezetünkből szerzünk, a nyelv világába emeljük, és közösségi eszmecserénkben döntünk az ismeret megbízhatóságáról. Ezt a rendkívül sebes, látványos evolúciót különös képességünk, a képzelet hozta létre.

A Széchenyi-díjas egyetemi tanár úgy folytatta, az embernél a képzelet különös formát ölt.

– Képes volt a korábban látott eseményeket átalakítani, elképzelni különös tulajdonságú, nagyhatalmú, láthatatlan személyeket, isteneket, angyalokat, ördögöket – mondta. – A nyelv kialakulásában a képzelet döntő szerepet játszott.

Ugyanakkor a tanulás fontos ember tulajdonságában is alapvető jelenség. Ezek alapján érthető, hogy generációk százezrei során a történet, a mese emberi szükségletté vált.

– Szeretünk beszélgetni, szívesen elmondjuk a velünk történteket. A mesék és az elmesélt történetek mindig szociális szituációkat jelenítenek meg, amelyek formái ismerősek a hallgatóságnak – mutatott rá Csányi Vilmos. – Az írás lassú kialakulása is történetekhez vezetett, ha nem is mindenki, de sokan képesek elmerülni egy nagyon hosszú és roppant bonyolult, írott történetben. Az író adhat ehhez némi segítséget. Követjük a történeteket, izgulunk, szomorkodunk, nevetünk, élvezzük a mesét. Az írásból irodalom is lett és különleges képzelőerejű társaink, írók visznek elképzelt tájakra, elképzelt konfliktusok közelébe.