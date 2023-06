A fejlesztés első ütemében a volt iparostanonc – legutóbb ének-zenei általános – iskola és a szomszédos – az egykori zeneiskola – épülete újult meg az Óvári Ferenc és Szeglethy József utcák találkozásánál. Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) arról beszélt, Veszprém a Modern városok program és az Európa Kulturális Fővárosa cím támogatásai révén egyedülálló lehetőséghez jutott. Utóbbi kapcsán leszögezte, az EKF program rendezvényeit és beruházásait 98 százalékban állami forrásból finanszírozzák. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) hangsúlyozta, az utóbbi évek munkája eredményeként a város teljes kulturális intézményhálózata megújult. Hozzátette, ez a tudatos városépítési munka – amelyben a kultúrára a közösség erőforrásaként tekintenek – 2010-ben indult el, és az Európa Kulturális Fővárosa cím révén megvalósított beruházások tetőzték be.

Fotó: Benkő Péter

Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója örömét fejezte ki, hogy a kormányzati Modern városok program támogatásával befejeződött a színházrekonstrukció első üteme, egyúttal reményét fejezte ki, hogy mielőbb folytatódhat a második ütemmel a munka, amelyben a színház főépületét újítják fel, amennyiben ezt a gazdasági körülmények lehetővé teszik. Hangsúlyozta, a Veszprémi Petőfi Színház a hazai kultúra egyik bástyája. Az igazgató elmondta, a két épületet a következő időszakban lakják be. Az Óvári Ferenc utcára néző saroképület földszintjén az értékesítés kapott helyet, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a színház programkínálatával. A saroképület alagsorában egy hangstúdiót építettek ki, ami lemezfelvételek készítésére is alkalmas, míg az épület emeletén próbaterem készült. Szintén ebbe az épületbe költöznek rövidesen a marketingrészleg és a gazdasági osztály munkatársai. A Szeglethy utcáról nyíló egykori zeneiskola kétszintes épületébe a jelmez- és kellékraktárak, valamint a varroda és a szakműhelyek kerülnek, továbbá itt kaptak helyet az épületeket – beleértve a főépületet is – kiszolgáló energetikai egységek.

Fotó: Benkő Péter

A két épület és a közöttük lévő udvar felújításának mintegy 2,34 milliárd forintos költségét az állam finanszírozta.