A Petőfi 200 rendezvénysorozat keretében egy könnyed nyáresti programra várták az érdeklődőket a múzeum udvarán, ahol az országos arany minősítésű, színészi díjas pódiumjáték részesei lehettek az érdeklődők.

- A darabot 2010-ben állítottuk először színpadra, több éven keresztül sokat játszottuk, aztán kicsit csökkent az érdeklődés, de most a Petőfi bicentenárium kapcsán ismét elővettük és keresi és szereti is a közönség - mondta Csukárdi Sándor, aki nemcsak játszotta, hanem szerkesztette és rendezte is az előadást. - 24 vers kapott helyet a műsorban, többek között az Egy estém otthon, a Barátimhoz, A borozó, de egy kicsit más megvilágításban még az Arany Lacinak című gyermekverset is beemeltük a repertoárba. Igazi érzelmi hullámvasút a mű, vannak benne mókásabb részek és az elmúlásra rácsatlakozó, szomorkásabb, elgondolkodtató alkotások, mint például az Egy estém otthon.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

Csukárdi Sándor elmondta, a visszaemlékezések alapján Petőfi nem bírta és nem is szerette a bort, ám a feltételezések szerint sok borverset olvasott Bacchustól és Horatiustól, így tökéletesen tudott írni róla. Csukárdi Sándor mellett az est során közreműködött Rózsás Hajnalka, Nagyné Mészáros Judit és Nagy Szabolcs.