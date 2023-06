A magyar népmeséből készült darab egy különleges királykisasszony története, aki mindent lát a világon, égen, földön, vízben. Mégis azt szeretné, hogy olyan férje legyen, aki úgy elbújik előle, hogy bárhol keresi is, meg ne találja. Vajon sikerül ez valakinek? Ez csak a meséből derül ki, ami egy jellegzetes magyar népmese, hiszen magában rejti régmúltunk hagyományait, hiedelemvilágát is.

A történetet bábszínpadra írta, az előadást tervezte és rendezte Sarkadi Nagy László. A mindentlátó királylányt Rózsás Anna és Végh Zsolt játsszák május első napjaitól - ahogy azt már a Pegazusban megszokhattuk – nagy sikerrel.

- Gyermekeknek szóló bábszínházi kínálatunkban minden évben szerepel modern, világirodalmi klasszikus, no és persze magyar népmeséből készülő előadás is – mondta el Sarkadi Nagy László és hozzátette, hogy a vége felé közeledő évad nagyon sűrű, munkával teli volt, hiszen a bérletes előadásokon kívül két rendkívüli bemutatójuk is volt, a János vitéz és A csillagszemű juhász. Továbbá a hagyományos családi programokon túl sikerrel szervezték és vezették szakmailag a Gyermek Bábcsoportok Nemzetközi Találkozóját is május közepén az EKF-programok keretében.

A rendező-társigazgatótól búcsúzóul megtudtuk, hogy jövő évad bérletes kínálatában ismét három mese szerepel, a gyerekek az Animália címet viselő zenés, állatkerti barangolást, a Grimm testvérek klasszikus meséjét, a Holle anyót, valamint egy magyar népmesét, a Rózsa és Ibolyát tekinthetik meg.