Hári Lenki kitért Balatonfüred kivételes értékeire, melyek komoly idegenforgalmi vonzerőt is jelentenek a város számára. Beszélt a megyei értékekről, a magyar értéktárról, illetve a hungarikumok jelentőségéről is. Utóbbiak közé nemrég bekerült a csaknem 200 éves múltra visszatekintő Anna-bál is, ami rendkívül nagy öröm Balatonfürednek.

Molnár Judit, a BVÉB elnöke méltatta az értékek napja rendezvényt, amelyen helybeli büszkeségeiket ismertetik meg, illetve felhívják azokra a figyelmet. –Az értékek napja kulcsszava a hagyomány, a közösség, a család, hiszen, ha ezeket a kincseket megtaláljuk, megőrizzük, átadjuk az utókornak, akkor erősítik a közösséghez tartozás érzését, öregbítik Balatonfüred és Arács jó hírét, mondta az elnök.