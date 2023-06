A kínálatban volt kórusmuzsika, versszínház és fotókiállítás élménybeszámolóval, de még ételről és italról is gondoskodtak a szervezők. Mérnyei Emília fotókiállítása Szenegál varázslatos világát hozta el Sümegre, amely a szerző élménybeszámolójával egészült ki. Turek Miklós pedig a Versszínház sorozat egyik tartalmas előadását mutatta be, A szőlőszem címmel, míg a Szegedy Róza női kar francia dallamokkal járult hozzá a szép este oldott hangulatához. Mivel a gasztronómia is lényeges szempont, így sajt, bor és pogácsa kóstolóra várták a résztvevőket a házigazdák. A program sikeréhez közreműködésükkel az Aktív Nagyik és a Városvédő Egyesület tagjai is hozzájárultak.