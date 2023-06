A Városi Sportcsarnokban jelenlegi és volt táncosok, utánpótláscsoportok, valamint Ógyalla kulturális csoportja lépett színpadra. A 40 éves jubileumot a koronavírus-járvány miatt nem tudták megrendezni, két évet kellett erre várni, így a 40 + 2 éves egyesület „…ha táncolok, mosolyog a szívem…” címmel várta az ünnepre az érdeklődőket és persze a táncosokat. A közösséget Baán Éva vezetésével 1981-ben néhány lelkes néptáncos hozta létre. A sportcsarnok színpadán a rendezvény védnöke, Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket.

– Pápán a néptánc értelmezhetetlen a Vadvirág nélkül – szögezte le a városvezető. – A Vadvirág hordozza a mintát, jelenti azokat a mestereket, akik megküzdöttek a tudásért, hogy továbbadhassák azt. A Vadvirág jelképe annak a kezdeményezésnek, ami óvatosan indult, de a kitartó munkának köszönhetően terebélyesedett, ma pedig már intézményesült – tette hozzá.

– A néptáncot választó fiatalok lelkesedésétől odáig jutott, hogy az iskolában végzett növendékek a pápai ballagások teljes jogú résztvevői. A pápai táncosok mellett mindig jó pápainak lenni. Rómában, Budapesten, Kovásznán, Kampenben vagy épp Schwetzingenben. A nagy teljesítményekben pokolian sok munka van. A Vadvirág teljesítményében immár több mint négy évtized erőfeszítése, elköteleződése összegződik. A legfiatalabbak mozdulataiban is ott vannak az öregek. Minden koreográfiában ott van az is, aki ennek a közösségnek valaha is a tagja volt. Tisztelet az egykori és a mai tagoknak, vezetőknek – zárta szavait Áldozó Tamás polgármester.