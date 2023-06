A Múzeumok éjszakája rendezvény idei kiemelt városa Veszprém. A Művészetek Háza programjait 16 órakor a Margit-romoknál nyitják meg, ahol a Gehemnissvoll/Mysterios nevű nemzetközi projekt keretében helyi fiatalok és kortárs képzőművészek közös alkotóhetét záró művészeti performance-ot szerveznek. Brazil példa alapján a kreatív ipar és női közösségek kapcsolatáról mutatnak be időszaki tárlatot az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Zug közösségi terében. A társadalmi vállalkozások című kiállítást 17 órakor Susane Kleebank brazil nagykövet nyitja meg. A Múzeumok éjszakája különleges workshopjai között Laczkó Péter és Kriván Marcell Vándorfényképész bemutatót tart, míg Ujj Zsuzsi és Zalka Imre az intézmény megújult művészeti stúdiójában fotótörténeti előadást és bemutatót tart az üveglemezre készített fénykép témakörben, tájékoztatott az intézmény. A legkreatívabb családokat játék a színekkel, fotóból festményt és a téglakereső művészeti foglalkozásokkal várják, míg az irodalmi esten a Szent Iván éji mágiával ismerkedhetnek meg a résztvevők. A Művészetek Háza aktuális kiállításainak megismertetését a minden órában induló tárlatvezetések segítik. A látogatók emellett a nap során felfedezhetik a klasszikus cipőkészítés és cipőtisztítás fortélyait, megismerhetik a műgyűjtés világát, és részesei lehetnek egy közel 20 évig tartó balatoni fotóprojektnek is. A Dubniczay-palota Várgalériájában 19 órakor Egry József korai műveiből nyílik kiállítás, míg a napokban nyílt FIXIR NYX – Interaktív audiovizuális installációval, négyfalas immerzív vetítéssel mutatkozik be. Sötétedés után a Fényprojektek itt-ott a Művészetek Háza Veszprém kapualjaiban és kertjeiben látható installációkkal készül.