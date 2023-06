A Veterán Járművek Baráti Köre Ajka tagjai több motort és autót állítottak ki a Kriptongyár udvarán. A ma már multikulturális élményközpontként működő kriptongyár, amely az első ilyen volt a világon, ugyancsak sok érdeklődőt vonzott. Varga Andrea, a Csingervölgy Kft. ügyvezetője Németh Gyula grafikusművész fémszobrait is bemutatta. Kovács Tibor, a bolgárkert gondnoka, a gyógynövények ismerője bemutatót és gyógyteakóstolót tartott. Az érdeklődőknek beszélt arról, hogy miért fontos a gyógyteák fogyasztása, hogyan segíti az egészségünk megőrzését.

A kutyaszépségversenyen Németh Nóra és a Vahur Állatmenhely vezetője, Antal Laura zsűrizte a kutyákat. A dobogós helyezettek gazdái ajándékutalványt kaptak, amelyen kutyaeledelt vásárolhattak, a többiek részvételét kisebb ajándékokkal köszönték meg a szervezők és a zsűri tagjai. Az egyesület minden rendezvényén lehetőséget ad a következő generációnak arra, hogy bemutassák a tudásukat, a programon a Patakparti óvodások mutatkoztak be. Modern technikával, a H-alfa naptávcsővel nézhették a Napot a csillagászat, a természettudományok iránt érdeklődők. A Bakonyi Csillagászati Egyesület tagja, Magyaródi Norbert a VR-szemüveggel az Űrbatyu-2 küldetésen rögzített felvételekből mutatott be. A Bányászati emlékparkban a családi játszóházban mindenki meggyőződhetett arról, hogy a közösen töltött minőségi időhöz nem szükséges drága játék, elég egy babzsák, néhány karika, egy bot és labda, amellyel a gyerek, a szülő és a nagyszülő is élvezetesen tud játszani. A Modern Ajka programsorozat keretében zajlott rendezvényre Bakonygyepesről is érkeztek résztvevők.