A szövetség 1995-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja, segítse a Kárpát-medencében élő és működő népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, nyugdíjas éneklő csoportokat, a népzenét, néphagyományokat éltető közösségeket, embereket. Ennek szellemében két évente tartják meg a népzenei versenyt. Az idei a tizennegyedik megmérettetés volt, amelyen huszonöt dalkör és szólóénekes vett részt. A Sümegen bemutatott produkciók színvonaláról sokat elárul, hogy a zsűri csak arany és kiemelt arany minősítéssel jutalmazta a felkészült versenyzőket.

Tovább őrzik a hagyományokat

Forrás: szervezők



A Vass Lajos Népzenei Szövetség küldetése az is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a népzene, a nemzeti kultúra szerves részeként mindig fontos szerepet töltött be, s elősegítette az államalkotó nemzetiség beilleszkedését, saját kultúrájának feladása nélkül. Ennek szellemében minden évben országos népzenei táborokat, országszerte továbbképzéseket, előadásokat tartanak, találkozókat, versenyeket szerveznek. Lehetőségeikhez mérten számos más programban is részt vesznek és a határon túli magyarsággal is tartják a kapcsolatot. Tevékenységük igazi értékmérője, hogy egyre nagyobb számban csatlakoznak hozzájuk a fiatalok, táboraikat és versenyeiket is jelentős létszámban látogatják. A Sümegen rendezett népzenei verseny ezúttal is igazolta a szövetség törekvéseinek létjogosultságát.