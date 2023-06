A bélyegkörnek nem a már megszokott kiállítását láthatják. Ezen a kiállításon azt mutatják be, hogy a kör egyes tagjai a bélyeg mellett még milyen gyűjtési ágban jeleskednek. Láthatunk a gyűjteményekből kinderfigurát, telefonkártyát, szalvétát, kártyanaptárt, gyufacímkét, csomagolópapírt, képeslapot, söralátétet és söröskorsót. A látogatók betekinthetnek kilenc különféle gyűjtési területbe. Láthatunk pár kis játékfigurát Lukács Jánosnak, az ország egyik legnagyobb kinderfigura-gyűjtőjének gyűteményéből. A kinderfigura-gyűjtés töténete 1974-ben kezdődött Olaszországban. De János telefonkártya-gyűjteményéből is láhatunk egy tárlónyit. Ezek gyűjtése 1991-ben kezdődött, az első kártyáknak angol nevük volt. Láthatunk szalvétát és kártyanaptárt Rácsik Róbert bélyeggyűjtő gyűjtéséből. A szalvétának is évszádos történetük van, a kezdetek egészen Mátyás király koráig, a 15. század közepéig nyúlnak vissza. Az első magyar kártyanaptárak az 1890-es évekből ismertek.

Érdekes gyűjteményt láthatunk Somogyi Ágnestől. Citrom- és narancs-csomagoló papírt mutat be több mint 100 különféle papírt tartalmazó gyűjteményéből. Korábban a citromot és a narancsot egyesével csomagolták be.

Forrás: Somogyi Zoltán

Somogyi Zoltán, a kör elnöke Irinyi Jánosnak, zajtalan és robbanásmentes biztonsági gyufa feltalálójának állít emléket, amikor gyufacímke-gyűjteményéből tár néhányat a közönség elé. Különböző gyufákat is láthatunk. 1920 körül kezdődött Nagy-Britanniában a söralátét története. Söralátét-gyűjteményét nézve nemcsak a kerek alátétekkel, hanem sok más alakú és sörmárkát hirdető alátéttel is találkozhatunk. A sörivás kelléke a söröskorsó. Számtalan anyagú söröskorsó van: kerámia, üveg, ón stb. A gyűjteményből különböző formájú és méretű üvegkorsókat csodálhatunk meg. Képeslap gyűjteményéből a Pápa városát ábrázoló képeslapokban gyönyörködhetünk.

A kiállítást a hétvégi rendezvényhez, a 31. Pápai Játékfesztiválhoz időzítették, de június végéig megtekinthető. Megtekintéséhez kellemes időtöltést kívánunk! Olyan szeretettel nézzék végig a kiállítást, amilyen szeretettel a gyűjtők ezeknek a hobbiknak hódolnak. Örömmel gyűjtik az egyes tárgyakat, gondozzák, ápolják és örömmel mutatják barátaiknak, most pedig a nagy közönségnek. „A gyűjtők boldog emberek!” – Johann Goethe írta.

Somogyi Zoltán,

a városi bélyeggyűjtő kör elnöke