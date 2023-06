Szeptember 2-án és 3-án rendezik a Káli Pikniket a Gasztrofalu ismert szereplőivel. A programban az evés, ivás mellett a kultúra is helyet kap, a művészeket munka közben láthatják az érdeklődők a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében. A szervezők szerint egy olyan fesztivál ez, ahol a gasztronómia és a művészet találkozik, különleges helyszínen, különleges koncepcióval teremtve egyedülálló atmoszférát. A Káli Piknik kiállítói az ország legelismertebb éttermei és vendéglátóhelyei. A helyi és az érkező éttermek olyan gasztronómiai kínálatot vonultatnak fel, amilyennel egy helyen, egy időben ritkán találkozhatunk, köztük Michelin-csillagos éttermek és séfek látogatnak majd el Köveskálra. A rendezvény fontos része a művészet is. Testközelből, rendkívül interaktív módon worksop-okon keresztül mutatják be a művészek (festők, tervezők) munkáit és rengeteg a magyar (gasztro)kultúráért felelős emberrel készítenek kerekasztalbeszélgetést.