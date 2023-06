A Kenyérlelke Fesztivál már hat éve létező rendezvény, 2021-ben látogatott el először Veszprémbe, most is elismert hazai kézműves pékségek mutatkoznak be és otthon sütők versenyeznek, ezúttal Európa Kulturális Fővárosában.

Helyi gazdák, molnárok és pékek találkoznak a Budapestről érkező neves kézműves pékségekkel, osztják meg egymással tapasztalataikat és adnak ízelítőt termékeikből. Számos kiállító lesz a téren, akiknek a kenyereit, pékáruit meg lehet kóstolni, vásárolni. A Kenyérlelke Fesztivál a hagyományosan kenyeret készítők legrangosabb eseménye hazánkban, fő célja, hogy a kovászos kenyér szerelmeseit összehozza évente egy nagyszabású családi rendezvény keretében, ahol megismerhetik egymást, kicserélhetik tapasztalataikat, és bemutathatják a nagyközönségnek módszereiket, illetve az otthon sütőknek rendezett versenyen rangos gasztronómiai zsűri részvételével többen összemérhetik tudásukat. A szervezők szeretnék visszaemelni a köztudatba az igazi kenyér fogalmát, annak elkészítési változatait és eredeti ízeit.

Az otthonsütők versenyére nevezők 10 órakor adhatják le versenymunkáikat, a zsűri nyilvánosan, a helyszínén minden kenyeret értékel. Idén Veszprémben egy kategóriát hirdettek meg: fehér félbarna kenyeret lehet sütni, ami kizárólag vadkovásszal készülhet. A megmérettetés nem egymás ellen, hanem egymással karöltve történik, a kölcsönös elfogadás és szeretet jegyében. Két azonos sütésből származó, készre kisütött kenyeret kell leadni, az egyiket a zsűrizéshez felvágják, a másikat az eredményhirdetés során lefotózzák és kóstolásra közreadják.

Veszprémet biztosan képviseli a találkozón a Derce Pékbisztró, a dercések túróspogácsát fognak készíteni és várják a lelkes segítőket. Megmutatják, hogyan szokták metszeni a kenyereket vetés előtt és a végén babkáznak egyet.