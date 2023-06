Mindkét alkotó a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programban rendezett Balaton Eye nemzetközi művészeti rezidenciaprogramban vett részt. Noémie Goudal tárlata Inhale/Exhale (Belégzés/kilégzés) címmel, míg Dafna Talmor kiállítása See of Stones (Lásd a köveket) címmel nyílt meg.Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntőjében kiemelte, az Európa Kulturális Fővárosa programmal a város és a térség megmutatkozhat Európának, másrészt a helyi közösségeknek is lehetőséget ad, hogy felfedezzék saját kincseiket. Hozzátette, a művészeti rezidensprogram ötvözi ezt a két célt: külföldi művészeknek adnak lehetőséget, hogy idejöjjenek, felfedezzék a Balaton térségét, műveiken keresztül pedig az itt élők rácsodálkozhatnak a helyi táj szépségeire. A miniszter reményét fejezte ki, hogy a művészek a régió nagyköveteivé válnak, ami hozzájárulhat ahhoz. Paul Fox brit nagykövet arról beszélt, a Művészetek Háza és a British Council, az Egyesült Királyság oktatásért és kulturáért felelős nemzetközi programjának együttműködése kifejezi az Egyesült Királyság és Magyarország közötti erős kapcsolatot.