Petrovics Miklós, a Káli Kultúrtér Egyesület elnöke elmondta, hogy 1930-ban közel ötven gyerek kapott örömhírt az új iskola elkészültéről, amely a mostani épület helyén állt.

Egy tanteremből és tanítói lakásból állt, a Klebelsberg iskolaépítési program keretében létesült az állam és a lakosság közös adományából. A 46 év alatt közel 400 gyerek koptatta a padokat, de az iskola volt a közösségi élet központja is, itt zajlottak az ünnepségek, ez volt a falu szíve. Később, az ötvenes évek elején Németh József tanítónak köszönhetően kettéválasztották a tantermet. Máig megannyi emlék kötődik a helyhez, amely a település történetének fontos helyszíne. Az eredeti épület helyén született újjá a mostani kulturális központ, amely méltó folytatása az iskolának. A Káli Kultúrtér Egyesület célja a település történetének fontos helyszíneiről méltó módon megemlékezni, hogy az utókor se feledjen, hiszen a település mára átalakult, a régi világnak alig maradt hírmondója – mondta az elnök, és hozzátette, hogy az emléktábla domborművét Raffay Dávid szobrászművész készítette, a szabadtéri kiállítás pedig a régi iskolára, annak 1930–76 közötti időszakára utal. Az iskolaépítőnek köszönhetően létesült új iskola Salföldön, munkássága előtt tiszteleg a kiállítás, amely Klebelsberg tevékenységét mutatja be, de kitér Zala megye oktatására és a salföldi iskola történetére is.

Az emléktáblát Czár Péter atya szentelte fel Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke gondolatait megosztva a hallgatósággal elmondta, nem véletlen, hogy ezt a nevet kapta a központ.

– Klebelsberg fennhatósága alatt körülbelül ötezer településen hozott létre intézményt, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek a tudáshoz. Jelenleg a központnak több mint ötezer telephelye van, ez több mint 2300 intézményt jelent, ahol állami fenntartásban folyik oktatás. Ma is törekszünk arra, hogy legalább az alsó tagozaton helyben kapjanak oktatást a gyerekek. A legfontosabb most is, hogy a tudást, az ismereteket megkaphassák a fiatalok. Sok minden változott az eltelt száz év alatt, de a magyarnál tehetségesebb nép biztosan nincsen, ez mindig bebizonyosodik a versenyeken – mondta az elnök, és köszönetét fejezte ki azoknak, akik megálmodták a kultúrközpontot, az emlékkiállítást. Ígérte, hogy mindent megtesz azért, hogy minél több gyerek lássa ezt a tájat, ezt a kiállítást, tudják meg, hogy ki volt Klebelsberg Kuno.

Hajnal Gabriella elmondta, a legfontosabb most is, hogy a tudást, az ismereteket megkaphassák a fiatalok Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Hajnal Gabriella az egykori tanító fiával, Németh Csabával leplezte le az emléktáblát, majd Czár Péter atya szentelte azt fel.

Az ünnepségen Raffay Gyöngyvér működött közre, a kiállítást Gerlóczy Gábor művelődéstörténész és Petrovics Miklós tervezőgrafikus, dizájner készítette.