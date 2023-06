A Kodály-napok a felvidéki magyar kórusok találkozója, a Csemadok által háromévenként szervezett seregszemle, amikor szakmai zsűri értékeli a tudásukat, és további biztatást, tanácsokat kapnak a kórusmunka folytatásához. Erdélyi Ágnes karnagy szintén nyolcadik alkalommal vett részt a zsűri munkájában. Az idei találkozóra tizennégy kórus jelentkezett.

Veszprém Város Vegyeskara a nyitókoncerten Deákiban a római katolikus templomban, másnap a diószegi templomban, vasárnap a zárórendezvényen énekelt.

Műsorukon magyar szerzők – Bárdos Lajos, Daróci Bárdos Tamás, Kodály Zoltán – a cappella művei mellett orgonakísérettel Horváth Márton Levente Szent Mihály himnusza, Kocsár Miklós Magnificatja és Liszt Ferenc Tu es Petrus – részlet a Krisztus-oratóriumból – hangzott el. Közreműködött Friedler Magdolna orgonaművész.

Vasárnap délután a galántai Esterházy-kastély parkjában Kodály Zoltán emlékművénél a résztvevők koszorúzással, közös énekléssel emlékeztek meg a népdalgyűjtő zeneszerzőről, aki gyermekkorának meghatározó éveiben Galántán élt. Majd a parktól a művelődési házig a Kodály Zoltán úton énekelve vonultak végig a kórusok. Veszprém részéről a koszorúzáson részt vett Halmay Gábor önkormányzati képviselő, a közjóléti bizottság elnöke is.

A Kodály-napok gálahangversenyén a felvidéki kórusok a versenyprogramjukból egy-egy művet énekeltek, az eredményhirdetés után a vendég, Veszprém Város Vegyeskara zárta a nagyszabású és felemelő műsort, Kodály Petőfi Sándor A magyar nemzet című versére írt művét adta elő nagy sikerrel. Végül a mintegy 300 kórustag felvidéki népdalcsokrot és az örök érvényű Kodály-kánont, a Forr a világ – Berzsenyi üzenetét – énekelte együtt.

A díjak sorában Veszprém Város Vegyeskara különdíja is szerepelt: meghívás a jövő évi Magyar Kórusok Találkozójára, amelyet a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar érdemelt ki. A kórusok egyenkénti műsorai, a sok közös éneklés a dalosok és a közönség számára is lélekemelő perceket szereztek, erőt adva a kórusélet újjáépítéséhez, a szellemi örökség további életben tartásához. A Kodály-napok a felvidéki magyarság emblematikus rendezvénye, amelyet jelenlétükkel, biztató szavaikkal megtiszteltek a Csemadok országos vezetői, Galánta és a vendéglátó környező falvak polgármesterei és a Szövetség Magyar Párt elnöke is.

Erdélyi Ágnes, Szabóné Antal Edit