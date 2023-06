A mese szerint az egyszeri vándor főzni kezdett magának és először követ rakott a kondérba, majd a kíváncsi falubeliek vittek bele ezt-azt, míg végül elkészült a kőleves. Ha nem is a kő, de a bakonyiaknak is van olyan alapanyaguk, amiből kiindulva, hozzárakva ezt-azt, amazt, ízletes, laktató estebéd készülhetett régen és készülhet most is. Július 30-án a vállalkozó kedvű csapatok, családok, baráti társaságok megfőzhetik a maguk kőlevesét. Július utolsó hétvégéjén a Bakonyi Svábok Kerekasztala programban Hazaváró napot tartanak. Várják a régióban élő vagy annál messzebb költözött bakonyi sváb falvak lakóit. Július 28-án, pénteken délután filmvetítések lesznek és azok kapcsán nyílik lehetőség beszélgetésekre. Július 29-én, szombaton a családfakutatás lesz a téma és kézműves hagyományokat elevenítenek fel, lesz sramlivonatozás és német táncház. Július 30-án, vasárnap a "Hogy ne csak a múltunk legyen közös" gondolat jegyében tartanak családi napot népi játékokkal, molyoldával, pajtaszínházzal, dédi konyhájával.