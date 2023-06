Az elmúlt időszakban a Laczkó Dezső Múzeum országosan védett műemlék épülete a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával újulhatott meg. Az intézmény az Egry József 140 - Balaton, Szicília, Nervi című kiállítással nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter kiemelte, a kiállítás jelképe az Európa Kulturális Fővárosa pályázat térségben és Európában való gondolkodásának. Hozzátette, kevés olyan festő van a magyar művészettörténetben, aki annyira kötődne egyszerre a balatoni régióhoz és Európához, mint Egry József. Munkássága kifejezi azt, amelynek mentén Veszprém és a régió az Európa Kulturális Fővárosa programot eltervezte és megvalósítja – megmutatni, hogy ez a térség egyszerre magyar és európai.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) felidézte, az infrastruktúra-felújítást igénylő intézmények listáján a múzeum szerepelt az első helyen, az épület közel kétmilliárd forintból újulhatott meg. Hozzátette, az intézmény a tudományos munka és a múzeumpedagógiai foglalkozások mellett a turizmus kiszolgálásában is fontos szerepet tölthet be, utóbbit az épület megújítása erősítheti a jövőben.

Mike Friderika, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. programfejlesztési igazgatója arról beszélt, a képzőművészeti koncepciójukban kiemelt szerepet kapott, hogy helyi művészeket mutassanak be, akik a balatoni, térségi tájra reflektáltak alkotásaikban.

Péterváry-Szanyi Brigitta, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatója elmondta, a 120 éve alapított múzeum az 1923-ban átadott épületben működik, és az eltelt száz év alatt a mostani volt az első teljes körű felújítás. Kiemelte, a felújításnak köszönhetően jelentős kiállításoknak adhatnak otthont, mert olyan gyűjteményekből is kölcsönözhetnek majd alkotásokat, amelyektől korábban a nem megfelelő infrastruktúra miatt nem lehetett. Az épület a pincétől a padlásig teljesen megújult két, néhány éve felújított helyiséget leszámítva. Új gépészeti rendszert építettek be, megújult a homlokzat, a tető, a fűtésrendszer, az elektromos hálózat, valamint több helyen az eredeti díszítőfestést is helyreállították. Emellett valamennyi nyílászárót kicserélték, helyreállítva a műemléki állapotot. Jelentős változás, hogy lift beépítésével akadálymentesen megközelíthetővé vált a múzeum.