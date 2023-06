Gere Henriette régiós koordinátor Markovics Alíz vezérigazgató üdvözletét tolmácsolta, és reményét fejezte ki, hogy tíz év múlva együtt, nagy sikerek birtokában gondolnak vissza arra, hogy milyen erős lendületet adott a VEB 2023 EKF az itt csírázó kulturális életnek és a régió dinamikus fejlődésének.

– Célunk ünneppé varázsolni az évet és közelebb hozni a kultúrát mindenkihez, mert az idei esztendő a kultúra éve Veszprém mellett még 116 településen, így itt, a Lesence vidéken is. Az EKF cím viselése azonban nem csupán az ünnepi év során megrendezett programok sokaságáról szól, sokkal inkább a hosszú távon fenntartható folyamatok elindításáról, megerősítéséről. A Lesencevidék neve sokak számára még mindig nem eléggé ismert, az EKF éppen ezért állt a terveik mellé, mert éreztük a tenni akarást, ambíciót, amely az itt élőket jellemzi. Ha egy térség képes ilyen együttműködésre, akkor ezzel már teljesül az EKF egyik fontos célja, hogy a kultúra segítségével közelebb hozza az embereket és a településeket. A kultúra igazán erős régiófejlesztő hatással is bír, hiszen nem csak a települések, kulturális intézményeik fejlődnek, hanem vélhetően a kulturális turizmus is – mondta Gere Henriette.

Dancs Zoltán projektmenedzser úgy fogalmazott, hogy nagy öröm kétéves előkészítő munka után megkezdeni a rendezvénysorozat legnagyobb eseményeit.

– A Kulturális és művészeti étlap című kiadványunk tartalmazza a települések programjait. A projekt Uzsán kortárs művészeti fesztivál rendezésének ad helyet, amellyel a térségbe olyan szereplők érkeznek, akik korábban nem jutottak el ide. Akik most megismerik a települést, később vendégként visszatérhetnek. A kulturális turizmus a fő célkitűzésünk idén és a jövőben szintén. Jó lenne, ha a rendezvénysorozat a következő években is megmaradna. Egy-egy esemény jelentős helyi erő bevonásával valósul meg, nagy köszönet illeti a polgármestereket és munkatársaikat, akik a kultúrát szervezik a településeken. Nélkülük ez nem valósulhatna meg. Továbbá jelentős technikai bázist is megmozgatunk, különösen a fesztiválokon – mondta elismerően a projektmenedzser.

Az egyes településeken megvalósuló programokról Egyed Enikő projektkoordinátor beszélt. Hangsúlyozta, hogy idén hét önkormányzat és egy egyesület 9 nyertes projektje keretében 8 településen 88 programot rendeznek, több mint százmilliós támogatással. A tartalmas programsorozatban két fesztivál, számos koncert, gasztronómiai, kézműves esemény, szimpózium, előadás, workshop, irodalmi és ifjúsági program, kiállítás, alkotótábor valósul meg. Az események június 10-én a zalahalápi hegytetőn a Magna Cum Laude zenekar koncertjével indulnak, majd Lesenceistvándon a Szent Iván-éji programokkal folytatódnak. Balatonedericsen többek között Roby Lakatos koncertezik majd, Hegymagason zenés irodalmi barangolások lesznek, Uzsán nyitott műtermek, Nyirádon népi ételek workshopja, Sármelléken rockfesztivál, Badacsonytomajon pezsgőbemutató és sétáló kóstoló szerepel a rengeteg esemény között.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Táborosi László polgármester arról beszélt, hogy félidőhöz érkezett a programsorozat, a vidék most fog igazán bekapcsolódni az eseményekbe.

– Köszönetet mondunk a résztvevők nevében azért, hogy olyan programokat adhatunk a helyieknek és a turistáknak, amelyeket önerőből nem tudtunk volna finanszírozni. A koncertek, színházi előadások, művésztáborok mellett a gasztronómia jelenik meg több helyszínen, az érdeklődők csemegézhetnek, és ha jól gazdálkodunk, az egész térség profitálhat a programokból. Már most gondolkozunk azon, hogy miként vigyük tovább a legsikeresebb eseményeket a következő évekre, már kereshetjük a támogatásokat. A siker az összefogásban rejlik, nagyobb esélyünk van együtt folytatni, ahogy a munkánkat eddig is közösen végeztük – mondta a polgármester, és hangsúlyozta, hogy már az előkészítés alatt sok kapcsolat született a szervezők és a résztvevők között.