Városi- és tájséták Tapolcán és környékén a TÁJTÉKA és a helyi közösségek szervezésében valósultak meg, sétánként több, mint húsz résztvevővel. A város helytörténészeivel, építészekkel, irodalomtörténészekkel és a környék túravezetőivel 13 izgalmas városi sétával és túrával várták a látogatókat. A túrák kedvelőinek a tájséták a Balaton-felvidéki táj kialakulását, geológiai és növénytani érdekességeit tárták fel. Kiderült az is, hogyan formálta a kultúrtájat az ember, miközben a sétavezetők megismertették a látogatókkal a környék szőlő- és bortörténetét és az egykor virágzó bányászat építészeti emlékeit. A történelem kedvelői helytörténeti sétához csatlakozhattak, azok pedig, akiket Tapolca karakteres építészeti emlékei vonzanak, az építészeti séták gazdag kínálatából választhattak.

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A Malom-tóhoz szervezett sétára ugyancsak nagy érdeklődés mutatkozott, sokan kíváncsiak voltak a tó múltjára. Amint az az előadáson elhangzott rengeteg információból kiderült, a tó partján már hétezer éve megtelepedtek különféle kultúrák, a neolit-kor emberétől cserép-hombárt is találtak a régészek, szlávok szőlőmíves eszközei, római házaspárok csontjai és tárgyai kerültek fényre. A környék bazalthegyei, a szelíd dombok harmóniára figyelmeztették az itt élőket. A part közelében a sétálók megismerték a helyi Marton László szobrász: Négy évszak című alkotását, majd a felső tó partján az előadó beszélt Segesdi György Batsányi Jánosról készült szobráról az alsó tó mellett született költőt is bemutatva.

- A tóhoz a XIX. és a XX. században is érkeztek alkotók, akiket megragadott a szépsége. A Malom-tavat már az első útikalauzok dicsérték, közük Sághy János: A Balaton írásban és képben című könyve. 1963-ban Tóth Józsefék a tapolcaiak nevében azzal a levéllel fordultak a Művelődésügyi Minisztériumhoz, hogy Batsányi János költőnk hitvesének, Baumberg Gabriellának a következő esztendőben szobrot szeretnének állítani azon a helyen, ahol a Malom-tóra nyúlik le a Batsányi család egykori telke. Az alkotást ma is láthatjuk. Batsányiéknak a Szent György-hegyen volt szőlőjük, annak levét pedig itt itták az alsó-tó partján valahány ünnepen. A tópart a filmeseket is magával ragadta, például Az évszázad csütörtökig tart című film egyes kockáit forgatták itt. A Malom-tó vízszintje a korábbi évtizedekben összefüggött a közelben folyó bányászattal. A mélypont 1983-ban volt, amikor minimális volt a hozam, kipusztult a növényzet, ezért fóliával terítették le és mesterségesen táplálták, amíg a bányászat be nem fejeződött és vissza nem tért a víz - mondta a tapolcai költő.

Elárulta, hogy a rómaiak idejében még húsz fok feletti hőmérsékletű tó vize ma már csak 18 fokos, egész évben. A tóban élő halak egyike az őshonos, apró csetri, hivatalos nevén fürge csele ritka halfajta, a Kárpát-medencében néhány tiszta vízű patakban található meg, de nagy tömegben csak a Niagara vízesésnél, mert ott felelnek meg számára igazán a körülmények. Továbbá díszhalak, koipontyok élnek még a tapolcai tóban.

Néhány évtizede annak még négy méteres mélysége is volt, a helyi gyerekek ott tanultak úszni, de vizét öntözésre szintén használták a helyiek. A part képzettársításokat hordoz, a mediterrán vidékekre, az Adria partjára, Velencére emlékeztet sokakat. Az előadó szólt a Szentkút történetéről, amelynek Madonna alkotása Udvardi Erzsébet festménye. Továbbá beszélt R. Törley Mária Szőlőszedő lány című szobráról, amely az Alsó-tó nyugati oldalát díszíti. A séta ugyan véget ért a Törley-szobornál, de Németh István Péter még ajánlotta Raffay Béla közelben álló Szent István-szobrát is a sétálók figyelmébe.