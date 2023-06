Ugyanakkor ZOO csemege automatát is telepítenek a nagyvázsonyi Kinizsi várhoz, hogy az ott legelő állatokat meg is etethessék a turisták. Erről, és további érdekességekről számolt be Juhász-Léhi István újságírónak Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere. Kiderült, július 19–23. között rendezik meg Nagyvázsonyban a VÁRaDALOM című lovas és népzenei hagyományőrző rendezvénysorozatot, amelynek fő programja az 1479-es kenyérmezei csata

felidézése, amivel Kinizsi Pál hadvezér török feletti győzelme előtt tisztelegnek a szervezők.