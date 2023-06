A zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján a Bakony népművészetéről szóló kiállítást nyílik a Dubniczay-teremben. A boltíves teremben egy parasztház belsejét idéző tárgyegyüttest mutatnak be. A kiállítás egy család keresztelő jelenetét mutatja be a látogatóknak. Ahhoz, hogy ez a tárlat személyes legyen, szeretnék a szervezők a helyi értékeket és családi történeteket is hozzáadni. Ezért arra gondoltak, a kiállítás részeként megjelenítenék a zirci és a környékbeli lakosok keresztelős fotóit, történeteit. Arra kérik a bakonyiakat, ha van a családi archívumukban 1960 előtt készült keresztelős fotó, amit szívesen megosztanának a helyi közösséggel, vigyék be a múzeumba. Ezeket a képeket digitalizálják, majd a kiállításban bemutatásra kerülő vetítésen közzéteszik.