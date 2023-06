2023. június 7-10. között a hazai filmek ünnepén, a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében, a Magyar Mozgókép Fesztiválon három városban, Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, kilenc helyszínen közel száz magyar filmet láthatnak majd a filmbarátok, tavaly óta változatlanul, kedvezményes 500 forintos áron.

Csütörtökön az igazi filmbarátok beköltöznek a FOTON-ba, a Vár utca megújult terébe, ahová már csak nézelődni is érdemes betérni, nem hogy filmet nézni. 18 órától egy egészen elképesztő, formabontó film kerül a vászonra, A kinematográfus, majd 21 órától egy ízig-vérig magyar krimi, A szürkület következik.

A programok között érdemes mélyebben is elmerülni, és pénteken például Balatonfüredre venni az irányt, ahol az egész délutánunkat eltölthetjük filmekkel, és persze némi csobbanással is. 15 órától a balatonfüredi Balaton Moziban vetítik a Blokád című filmet, amit aztán közönségtalálkozó és beszélgetés is követ. A filmet akár rendhagyó történelemóraként is kezelhetjük, emiatt nemcsak a diákoknak, de a tájékozódni vágyóknak is tökéletes választás.

A Blokád című filmben Antall József alig fél évvel beiktatása után élete legnehezebb próbatételével találja szemben magát. Taxisok tüntetnek az Országháznál a drasztikus benzináremelés ellen. A demokráciából hamar kiábrándulva blokád alá vonják a várost, majd hamarosan az egész országot. Az ellenzék melléjük áll és forradalomra buzdít. A köztársasági elnök, a sajtó, a közhangulat velük szimpatizál, a karhatalom pedig magára hagyja a népszerűtlen intézkedések miatt népszerűtlen kormányt. Antall József, az egykori 56-os forradalmár hirtelen a barikád másik oldalán találja magát. Magára maradtan, frissen műtve, egy kórteremben.

Még ugyanezen a napon, pénteken a balatonfüredi Balaton Moziban 20:30-kor egy igazi magyar női úttörővel találkozhatunk A maga természete szerint és szabadon című filmben. A hetven perces dokumentumfilm Szilvássy Carola életébe enged betekintést, ezáltal pedig a 19. század végi és 20. század eleji Erdély történelmébe, kulturális és társadalmi életébe. Szilvássy Carola Erdély egyik legrégebbi arisztokrata családjának leszármazottja, megosztó személyiség volt, ugyanakkor megelőzte korát számos területen. Támogatásával jött létre a kolozsvári gyermekotthon, némafilmet rendezett, és ő volt az első magyar nő, aki repülőgépre ült. Igazi inspiráció ez a film minden nő számára.

Természetesen a fiatalok is nagy szerepet kapnak a fesztiválon, a fiatal filmkészítők húsbavágó, kortárs kérdésekkel és nagy fantáziával alkottak olyan történeteket, amiket mindenkinek látnia kell. Csütörtökön 18 órától a Hangvilla nagytermében a Látom, amit látsz című film premierjét tekinthetik meg az érdeklődők, Vilmányi Benett főszereplésével, egy nem mindennapi filmben, amiben a bűntények és a szuperképességek is izgalmat okozhatnak.

Pénteken 19 órától a FOTON-ban a Mellékszereplők című különösen izgalmas filmet láthatjuk, amiben olyan ismerős arcokat is viszontláthatunk, mint Jászberényi Gábor (A martfűi rém) és Farkas Franciska (Háromezer számozott darab). A Mellékszereplők fikciós film, formabontó, de van benne “valami furcsa személyesség.”

Idén, azt gondoljuk a mindenki által leginkább várt film is eljön Veszprémbe, pénteken 22 órától a Hangvilla nagytermébe – érdemes időben érkezni, hogy mindannyian beférjünk – érkezik a Larry. A magyar 8 miles, Vilmányi Benett elképesztő alakításával, egy kemény, de szívmelengető történetben. A juhpásztorként tengődő, 21 éves Ádám (Vilmányi Benett) magának való vidéki fiú, aki szégyelli dadogását. Feszült, mégis meghitt hidegségben él egykor erőszakos, mára a vallásban menedéket lelt és megszelídült édesapjával (Thuróczy Szabolcs). Ádám egészen addig nem találja a helyét, amíg rá nem ébred, hogy a rapzene segítségével – Larry művésznéven – kifejezheti magát, és szembe nézhet a tehetetlenségből fakadó frusztrációival. Explicit, dühtől fűtött szövegeire felfigyelnek a helyi fiatalok, majd a neten váratlan mértékű népszerűségre tesz szert. Egy országos tehetségkutató lehet számára a kitörési lehetőség, ám ehhez előbb a kezébe kell vennie a saját élete feletti irányítást.

A magyar film ünnepén, a Magyar Mozgókép Fesztiválon, Veszprémben június 7. és 10 között tehát reggeltől éjszakába nyúlóan megtalálhatjuk a hozzánk illő filmalkotásokat, és közösségként szoríthatunk kedvenceinknek.