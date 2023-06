- A Füred Dixieland Band tavalyi, nagyon mozgalmas évének két emlékezetes csúcspontja is volt - mondja Róbert. - Májusban került sor az ötéves születésnapi koncertünkre (melyet megtisztelt jelenlétével az akkori köztársasági elnök, Áder János és felesége), szeptemberben pedig telt ház előtt rendezhettük meg Balatonfüred első dixielandfesztiválját, ahol kiváló zenészbarátaink kápráztatták el játékukkal, hangjukkal a közönséget: Duka Laci hegedűművész és a Vintage Dolls. Az idei év is tele lesz kihívásokkal és meglepetésekkel, így például rögtön a június 23-ai koncertünkön, melynek címe: Legendák és sztárok. A Füred Dixieland Band mindig híres volt arról, hogy a saját útját járja, ami azt jelenti, hogy az autentikus dixieland, Louis Armstrong és Benkó Sándor örökségének ápolása mellett keressük a kihívásokat, szívesen kirándulunk más műfajokba. Így lesz ez az immár második füredi dixielandfesziválon is, amelyet ezúttal dixieland-, blues- és rockfesztivállá bővítettünk. Nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat a rock-, illetve blueszene két hazai ikonja, két élő legenda, akiket talán nem is kell különösebben bemutatnom. Az egyikőjük Frenreisz Károly, a kiváló basszusgitáros, dalszerző, énekes, a Metró együttes (Citromízű banán) egykori tagja, az LGT és a Skorpió alapítója; a másik pedig Takáts Tamás, a Karthago, az East és a Takáts Tamás (Dirty) Blues Band énekese, frontembere.

Frenreisz Károly a Skorpió együttes miskolci koncertjén 1983-ban

Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

- Frenreisz Károllyal régóta jó viszonyt ápolunk, és mivel köztudott róla, hogy már nem nagyon szokott vendégszerepelni más zenekarok koncertjein, ezért óriási megtiszteltetés számunkra, hogy igent mondott a felkérésünkre. Zenei szempontból komoly kihívást jelent a közös munka, mert dixielandzenekar létünkre régi Skorpió-slágereket is fogunk játszani, amelyek azért eléggé a hard-rock kategóriába tartoznak. Frenreisz Károlyt ugyan a legtöbben basszusgitárosként ismerik, de játszik szaxofonon és klarinéton is, a koncerten pedig szvinget is fogunk közösen énekelni, amivel néhai testvére, Bujtor István előtt tisztelgünk: ez ugyanis a Három testőr Afrikában című Bujtor István-film betétdala lesz.

- Takáts Tamással is régről ismerjük egymást. Ő a Karthago együttessel írta be a nevét a magyar rock történetébe, de később az Easttel, illetve saját együttesével, a Takáts Tamás (Dirty) Blues Banddel is emlékezetes lemezeket készített. Vele bluest fogunk játszani, és ami külön izgalmas, szájharmonikán fogja kísérni az általunk válaszott dixielandszámokat.

A Karthago együttes 1984-ben Nürnbergben. A képen balról Takáts Tamás, Kiss Zoltán Zéró és Szigeti Ferenc

Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

- Ezenkívül lesz még latin muzsika, játszunk bossa novát, jive-ot, és meg fogunk emlékezni egy számmal a magyar származású Joe Muranyiról, aki Louis Armstrong utolsó, egyetlen fehér klarinétosa volt; aki pedig táncolni szeretne, arra is lesz lehetősége. Nagyon laza, jó hangulatú örömzenélésre számíthat tehát minden érdeklődő ezen az ingyenes koncerten, amelyre június 23-án a Balatonfüredi Szabadidő- és Konferencia-központ szabadtéri színpadán kerül sor.

A koncert részeként önkéntes adománygyűjtést is szervezünk két súlyos beteg balatonfüredi gyermek javára, gyógykezelésükre és mindennapi ellátásukra.

Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a bluest, a rockot, a dixielandet - és a jó borokat. Ha már a Skorpió egy régi slágerében elhangzik a kérés, hogy "édes italt rejtő kis borospohár, jöjj, vezess át az éjszakán", ingyenes kóstoló is lesz a koncerten díjnyertes balatonfüredi és Balaton-felvidéki borokból.

Az idei egy kihívásokkal és meglepetésekkel teli év lesz a Füred Dixieland Band számára

Forrás: Füred Dixieland Band

- A jövőt illetően egy régi álom látszik beteljesülni a Füred Dixieland Band életében: meghívást kaptunk az Egyesült Államokba és Kanadába. Novemberben többek közt New Yorkban, New Jerseyben, Bostonban, a washingtoni John F. Kennedy Centerben, illetve Torontóban lépünk fel, a turnét Pongrácz András Amerikában élő egykori 1956-os forradalmár szervezi, Balatonfüred Város Önkormányzata pedig támogatásáról biztosította a zenekart. Ami a kinti műsorunkat illeti, úgy gondoltuk, nincs értelme homokot vinni a sivatagba, azaz dixielandet játszani Louis Armstrong hazájában, ezért (mivel magyar közönség előtt fogunk fellépni) a múlt század 20-as, 30-as, 40-es éveinek magyar slágereit, filmdalait fogjuk megszólaltatni, így például Karády Katalin és Szeleczky Zita egykori nagy sikereit is. Óriási megtiszteltetés lesz Balatonfüredet képviselni az Egyesült Államokban, terveink szerint egy werkfilmet is fogunk forgatni a turnéról. Nem kevésbé izgalmas az a felkérés, amely Egyiptomból érkezett, egy olyan helyről, ahol tudomásom szerint még soha nem játszott magyar zenekar. A Vörös-tenger partján, Hurghada el Gouna amfiteátrumában rendszeresen szerveznek jazzkoncerteket, ide kaptunk meghívást mi is, erre majd valamikor késő ősszel kerülhet sor. És hogy folytassam a különleges külföldi felkérések sorát, úgy tűnik, idén még egy ausztráliai vendégszereplés is összejöhet - nem véletlenül érezzük úgy, hogy az idei egy kihívásokkal és meglepetésekkel teli év lesz a Füred Dixieland Band számára.