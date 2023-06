-Nagyon fontos számunkra az, hogy dokumentáljuk napjainkat, rendezvényeinket, felkutassuk és bemutassuk elődeink életét, érvelt a kiállítás mellett Czeglédy Ákos polgármester és Prazsák Józsefné, a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány elnöke. A kiállítótérben sok érdekességet lehetett látni, így egyebek mellett a különböző paloznaki eseményeket bemutató fotókat, emléktárgyakat. Megörökítették például a falunapokat, az állami és egyházi ünnepeket, a disznóvágást, a májusfa kitáncolást. Különlegesség volt egy százéves, kézi csomózású perzsaszőnyeg, amit Mészárosné Galbavy Emma készített annak idején, és az Életfa nevet adta neki. Lehetett látni egy évszázados vájt fateknőt is, amelyben Prazsák Mihályné kenyértésztát kelesztett. Bemutattak még egy nagyon régi lopótököt, amivel elődeik bort szívtak ki a hordóból, és egy több évtizedes játék babakocsit. Kiállították azt a tálat is, amit névvel és emléklappal együtt minden Paloznakon született gyermek megkap. Érdekességnek számítottak az említett közalapítvány kiadványai, valamint a törött porcelánból készített gyönyörű ékszerek is.