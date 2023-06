A négynapos seregszemlét a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. szervezi közösen Balatonalmádiban, Balatonfüreden és Veszprémben.

A szerda esti megnyitóbeszédében Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, a magyar filmgyártás Európában a második helyen van, a Nemzeti Filmintézet pedig azon dolgozik, hogy még tovább erősödjön ez a pozíció a jövőben: ehhez olyan magyar filmek létrehozására van szükség, amelyekben a hazai nézők magukra ismerhetnek. Hozzátette, manapság a mozgókép adja tovább az előző korok tudását a következő generációnak, ezért is fontos, hogy magunkról készítsünk filmeket. Káel Csaba megjegyezte, az idei évben mintegy 200 pályázat érkezett be a fesztiválra, ezek közül 100 alkotást mutatnak be a négy nap során.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa címre közösség- és régiófejlesztő lehetőségként tekintenek. Örömét fejezte ki, hogy immár harmadszor adhat otthont Balatonalmádi, Balatonfüred és Veszprém a fesztiválnak, amely lehetővé teszi, hogy filmes szakma tagjai találkozzanak egymással és a térség közönségével.