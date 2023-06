A táborban többnyire visszatérő foltvarrók alkottak, de mint minden évben, idén is csatlakoztak hozzájuk új résztvevők is. A helyieken kívül nyirádi, ajkai, csabrendeki, padragkúti érdeklődők ügyeskedtek három napon át, alkalmanként 15-20 résztvevő varrt. Az első napon táskákat készítettek különféle technikákkal, más-más fazonút, nehezebben elkészíthetőt Gabi irányítása mellett. Másnap András Adél, Aledi kézműves, babakészítő útmutatásai lapján waldorf babát varrtak, majd az utolsó napon ékszereket készítettek Gálné Vida Éva oktatóval, többek között farmer anyagból gyöngyökkel, gombokkal, flitterrel díszítve.

A táska készítését is megismerték a tábor résztvevői idén Fotó: Györkös József

Aledi lapunknak arról beszélt, hogy a hagyományos, a magyar népi kultúrában ismert, kötözött fejű babát a waldorf pedagógia tette ismertté. Annyiban tért el attól a most készülő baba, hogy az arcon jelezték a szemeket, szájat, hiszen ez a baba játéknak készült. A meglehetősen sok kézimunkát igénylő darab haja vagy horgolt sapkára, a hajszálakat egyesével behúzva készült, vagy egyszerűbb módon, copfos frizurával. A baba akár ruhát, sőt, különféle kiegészítőket is kaphat, azok készítése azonban már egy másik nap munkája lehet. A nagyjából 30 centiméteres baba a mérete miatt a legkönnyebben elkészíthető darab. Sőt, aki babát már készített, az könnyebben varr meg egy állatfigurát is az ismert technikákkal.