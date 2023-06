A természetre hangolódás már 18 órakor elkezdődik. Zirci kézműves söröket lehet megkóstolni és Laczkó Boglárka fenntarthatósági szakértő, táplálkozási tanácsadó finomságokat kóstoltat, tanácsokat ad. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

Farkas Izsák 2010-ben végzett hegedűművészként, azóta hangszerével, elektroakusztikus eszközökkel és performanszaival a zene fogalmi határainak tágításán dolgozik. A Infusion Trio egyik tagja, a formáció méltán híres a már jól ismert slágerek teljesen új, érdekes hangzásvilágban való megszólaltatásáról elektronikus hangszerek és effektpedálok által. Izsák már egyetemi évei alatt kutatta az elektromos hegedű új, formabontó kifejezésmódjait. A vizuális előadóművészet is közel áll hozzá, a Hegedűs a háztetőn címszerepében például hat évig láthatta a Vígszínház közönsége. Jelenléte a különféle színházművészeti irányzatokban folyamatos, mindemellett számos fúziós, crossover, jazz és rock zenekar tagja, vezető egyénisége. Különleges, népszerű zeneművész és sikeres tanár. Munkásságát összefoglalva elkezdte építeni a “Follow the Violin” közösségi brandet, mellyel bepillantást enged izgalmas, élő előadásaiba.

Természetre hangolva – mi ez, mi van mögötte? Ahol a láthatatlan láthatóvá válik, a csend hallhatóvá, mindez tökéletes egyszerűséggel. Ez a Természetre hangolva: 2023-ban öt alkalommal – májustól szeptemberig – szólalnak meg könnyűzenei formációk a Veszprém-Balaton régió ikonikus természeti helyszínein. A koncertsorozat átfogó célja a térség kulturális kínálatának és tereinek bővítése, a régió természeti kincseinek bemutatása sokoldalú zenei előadókkal, fenntartható módon, minimális környezeti beavatkozással, kisebb létszámú hallgatóság előtt. A minimális környezetterhelés, a természeti kincsek felfedezése és védelme kiemelten fontos eleme a programsorozatnak, ezért a koncertek zero waste, vagyis hulladékmentes eseményként valósulnak meg. Mit is jelent ez? Hozd el kedvenc pléded, széked, párnád, bármilyen ülőalkalmatosságod, ugyanis a megvalósítás során minimalizálják az eszközbérlést, nem lesz a helyszínen szék. Az eseményen büfé üzemel, de ajánlott saját üveg vagy re-pohárral vagy kulaccsal készülni. Kérik, hogy a helyszínre vitt ételek és italok kapcsán minimális mennyiségű egyszerhasználatos csomagolást használjunk, illetve az így keletkező hulladék is a megfelelő szemetesekbe kerüljön.

A koncertsorozat a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program zenei repertoárját gazdagítja.