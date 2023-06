Ajka egyik legrégebben, 1997 februárjában alakult civil szervezetének a tagsága már a határon túlra is elvitte Ajka kulturális életének a hírét. A jelenleg 16 tagú alkotói csoport tagjai állítanak ki a magyar kultúra napján a Nagy László Városi Művelődési Központban, és többször bemutatkoztak Dorner László alpolgármester őszi Óvárosi Kirakattárlatán. Ez a bemutatkozás azért fontos számukra, mert bizonyíthatják, hogy a kultúra, a festészet, a szobrászat a hétköznapok része. Egymástól és a testvérvárosok, Unna, Weiz, Rovaniemi és Székelykeresztúr alkotóitól is sokat tanulnak. A pünkösdi alkotótáborban is részt vettek testvérvárosi képzőművészek. A 26 éve működő alkotói csoport művészeti vezetője volt Csabai Tibor, Medgyesi Miklós, K. Takács Magdolna, elnöke Varga Sándor, Tóth György, Papp Béla, jelenleg Gombosi Marianna (képünkön), aki a csoport egyik alapító tagja.

Ma is sokat fest, csendéletet, portrét, tájképet. Családi házuk padlásterében ma már műterem is van, festőállvánnyal, komoly szakmai könyvtárral. Szereti az akvarellt, az olajat, a plain airt.