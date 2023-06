Az Okuláré projekt a Fiatal Drámaírók Háza nemzetközi felolvasószínházi sorozata, amelynek keretein belül a pályázók kéthavonta 3-3 egyfelvonásos, megadott hívószóra írt drámát olvasnak fel. A felolvasásokat beszélgetés követi, ahol a közönség visszajelzéseket adhat a szerzőknek, majd szavazással dönthetnek az est győzteséről. A rendhagyó, interaktív színházi est előtt Antalóczy Zoltán, a színtársulat vezetője mutatta be a darabokat.

– A Fiatal Drámaírók Háza nyílt pályázatának hívószava most a Visszaszámlálás volt, ezt dolgozta fel a három nyertes, rövid dráma, különféleképpen. A pályázatra írt darabok közül ugyanis a szakmai zsűri által kiválasztott három legjobbnak ítélt egyfelvonásos művet mutatják be minden alkalommal, ezúttal 17 helyszínen az ország több pontján, sőt, külföldön is. A cél, hogy a pályakezdő, kortárs szerzők megméressék magukat, és a három darab közül a legsikeresebbet egész estés előadássá dolgozza át a szerző – mondta a vezető