A szervezők újságíróknak meséltek az előadásról a minap. A Balaton vizén ringó színpadon előadott produkció egy balatoni mondát elevenít meg, a lebegő színpad pedig a sajtótájékoztató közben került a vízre. Székely Andrea, az előadás rendezője köszönetet mondott a budakeszi Alela Kulturális Egyesületnek, akik felkarolták ezt az álmot, amely most Balatonalmádiban válik valóra. A történet a Balaton keletkezéséről mesél, a jelmezes színészek között van tündér, sárkány és egy varjú is. A program a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jön létre.

Az előadás ötletét Tokody Klára Csodák tava című könyve adta. A szerző hatalmas megtiszteltetésnek tartja, hogy az ő története adja e különleges színdarab alapját. Rengeteg, a Balatonnal kapcsolatos monda és legenda létezik, de ezekről alig-alig hallani. Ez a színdarab nagyszerű lehetőség arra, hogy az emberek megismerjék ezeket a fantasztikus történeteket. Szendrei Virág Zsófia, a Bondoró fesztivál szervezője üdvözölte, hogy a vízi színházi ősbemutató egy újabb különleges programpontja az ötéves rendezvényüknek, amit először rendeznek meg Almádiban, a Szent Erzsébet ligetben.

Nem mindennapi képi világot garantál az előadás

Forrás: szervezők

A város tóparti parkja a hétvégére színes forgataggá változik, ahol három napon át a kikapcsolódásé lesz a főszerep. Napközben izgalmas gyerekprogramok, bábelőadások várják a családokat, délután és este koncertek, cirkuszelőadások, tűzshow, táncosok szórakoztatják a látogatókat. A nagyszínpadon olyan kedvelt előadók lépnek fel, mint például a Lóci, a Fran Palermo és az Elefánt, de zenél a hétvégén Pokorny Lia, Lovasi András és Kollár-Klemencz László is. Világszerte elismert artista művészek, tűzzsonglőrök és óriásbábos produkciók érkeznek, emellett pedig a magyar cirkusz és utcaszínház legjava is képviselteti magát a Balaton partján. Idén a VEB 2023 EKF program is támogatja a rendezvényt, így nemzetközi utcaszínházi produkciókkal is gazdagodik a fesztivál. K