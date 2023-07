A Via Calvaria – Csendhegyek útja legutóbbi eseménye, a Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontjában látható kiállítás megnyitója a bakonyi faszobrászatot helyezte fókuszba. A régióban élő, szakrális témákat feldolgozó művészek alkotásait mutatja be, felidézve a bakonyi fafeldolgozás magas színvonalát és a szakrális faszobrászat helyben máig ható múltját. A látványos tárlat összeállításában közreműködött az olaszfalui Varga Antal és a zirci Bittmann Károly, szakmai segítséget nyújtott nekik Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program projektfejlesztési tanácsadója.

A kiállító hét alkotó: a magyarpolányi Csabai Tibor, a Magyarpolányban élő, erdélyi származású Diénes Attila, a csíkszeredai származású, hazánkban alkotó Ferencz Ernő, a néhai Nagy András, a szigetújfalui Nemes Ferenc, a Vöröstón élő népi bútorkészítő mester, Szabó László és az Ajkán élő művész, Németh Ferenc.

A megnyitón Marton Bernárd atya, az apátság perjele a szakralitásról beszélt, Császár Dominik népi furulyás bakonyi dallamokat játszott. A zirci tárlat szeptember 24-ig tekinthető meg. A Via Calvaria a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program projektje, a Via Calvaria Egyesület és az ÉrMe Hálózat, az értékmegőrző keresztény vállalkozókat és vezetőket tömörítő szervezet közreműködésével valósul meg. A túraútvonal többségében német gyökerű települések kálváriaépítményeit köti össze, melyek kiemelkedő kulturális, természeti és épített örökséget képviselnek. A Via Calvaria elvezet a Balaton-felvidéken Barnagra, Szentjakabfára, Vöröstóra, Veszprém környékén Bakonygyepesre, Gyulafirátótra, Magyarpolányba, Márkóra, Városlődre, a Bakonyban Bakonybélbe, Bakonynánára, Jásdra, Lókútra, Olaszfaluba és Zircre.