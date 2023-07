Hamarosan kezdődik a Kőfeszt, a nyugalom fesztiválja. Ön is nyugodt, vagy már izgul egy kicsit?

– A nyugalom fesztiválja szervezőjeként jól is venné ki magát, ha nem sugároznék nyugodtságot... De komolyra fordítva a szót: persze, hogy elért a szokásos drukk, de az évek előrehaladtával ez egyre kisebb. A szervezőcsapat – Szupkai Gábor, Németh Gergely és Benkő Alexandra – tökéletesen, óramű pontossággal tudja a dolgát, a visszatérő fellépők már csukott szemmel kiigazodnak a falvakban, vakon is megtalálják a konnektorokat, a vásározók készülnek, a technikai csapat Csordás Balázzsal az élen már megszervezett mindent, úgyhogy nekem szinte „csak” a protokollra kellene figyelnem, de az meg ugye ezen a rendezvényen nincs...

Az idei már az ötödik lesz a sorban, repül az idő. Összefoglalná az eddigi tapasztalatait? Minden úgy történt, ahogyan várta?

– Talán picit jobban is. A célunk kezdetektől fogva ugyanaz: a Káli-medencét a magyarországi folklór egyik központjává tenni. Ezt szolgálja a Kőfeszt Folkklub sorozat vagy a Kőfeszt – A szabad táncház is, míg az augusztusi nagy Kőfeszt – A nyugalom fesztiválja kiemelten figyel arra, hogy a szellemet is gyarapítsa a szórakozás mellett. Ezért van irodalmi est, költészet, sok-sok megzenésített vers, történelmi kerekasztal-beszélgetés, képzőművészeti tárlat is a programjában. Kiváló partnerekre leltünk. Az Ördögszekér Egyesület a kézműves vásárral, a Pusztai Rókák a hagyományőrző nomád lovasbemutatóival, az Élő Forrás Egyesület, az önöknél – teljes joggal – az év emberének választott Kovács Norbert Cimbi vezetésével, a Veszprém vármegye népi kultúráját bemutató Pannon forgatagával, az egész évben kiváló partnerként a munkánkat, küldetésünket segítő Tördemic Táncegyüttes Szabó Csaba vezetésével, vagy éppenséggel a Tapolcai Rajzbarátok Köre lelkes és kiváló műkedvelő alkotói. Ez már működik. Ami nehézkesebb, az a helyben élők megmozgatása – ebben még van deficit. De bízom benne, hogy a jövőben ebben is lesz változás. Jó lenne.

Tulajdonképpen mit jelent az, hogy a nyugalom fesztiválja?

– Azt, hogy nem a telefon nyomkodásával, hanem „élőben chatelünk”. Azaz beszélgetünk. Nem rohanunk. Ha megnézünk egy-egy kiállítást, akkor a hangulatos, virágos utcákon poroszkálva a következő programhelyszínig megbeszéljük a látottakat, diskurálunk, ha kell, akkor vitatkozunk is barátságosan, hiszen a művészet befogadása mindig szubjektív. És hopp, már meg is érkeztünk a templomhoz, ahol a Liszt Ferenc Kamarazenekar vagy a Szent Efrém Férfikar komoly, de mégis nyári könnyedségű komolyzenei produkcióját élvezhetjük. A gyermeknek meg kézműves-foglalkozások (a gyékényezéstől a kosárfonáson át a nemezelésig, babakészítésig), bábszínházi produkciók (többek közt Paprika Jancsi, Vitéz László), vásári komédiák, gólyalábas előadások (Horti Zoli és a Görömbő kompánia, Gulyás László Vándormuzsikus és a Langaléta garabonciások) teszik lehetővé a hasznos és élvezetes időtöltést. Hogy mitől nyugalom fesztiválja? Attól, hogy nem rohanunk. Hova? Minek? Az egész év arról szól. Ez a rendezvény meg pont hogy nem.

Az elmúlt években már remekül kirajzolódott a Kőfeszt karaktere. Elmondaná mégis, hogy miben különbözik más fesztiváloktól?

– Egyfelől, hogy ingyenes. Ez lehetővé teszi, hogy ne a pénzhajszolás, a reménybeli minél több bevételi „zseton” bűvöletében állítsuk össze a programot, hanem egy jól körvonalazható értékrend mentén. Nincs zsákbamacska. Aki eljön, az tudja, hogy mire számíthat, és azt is fogja kapni. Ugyanakkor a magas és minőségi színvonal miatt messzire elkerülnek minket a „fesztiválozós viselkedéssel” járó problémák. A közönség tiszteli a fellépőt, közreműködőt és egymást, a fellépő, közreműködő is tiszteli a közönséget és egymást.

Megszokhattuk már, hogy a Kőfeszt apránként térben is terjeszkedik. Most is számíthatunk új helyszínekre?

– Badacsony, a BazaltKőfeszt rendezvénysorozattal. A szervező Pulpitum Kft. kérte a névhasználathoz történő hozzájárulásunkat, amit a fellépők és a programtervük megismerése után – lévén Kőfeszt-kompatibilis – megadtunk nekik. Izgatottan várjuk a debütálásukat a badacsonyi Dísz téren, borászatok kínálatával körbeölelve. És ott is, valamint Köveskálon és Kővágóörsön is lesz kormányablakbusz az ügyes-bajos dolgok, iratok intézéséhez. Igyekszünk teljes körű szolgáltatást adni a bennünket megtisztelőknek. És abban is bízom, hogy a térségben eddig egy kicsit inaktív Révfülöp is ráébred: nekik is szükségük van a Kőfesztre. Talán majd jövőre.

Nagyjából lehetetlen küldetés, a közreműködők illusztris névsora egy kisebb kötetet is megtöltene, de azért megkerülhetetlen a kérdés. Kik lesznek az idei Kőfeszt fellépői?

– Tényleg korlátozott a felület, de azért fussunk végig a már említetteken túl. Augusztus 2-án Petőfi 200 címmel Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Pál István Szalonna és Bandája és a Modern Art Orchestra közös, különleges, Az év koncertje címet is elnyert produkciója lesz a kővágóörsi nagy színpadon, 3-án Az év énekesnője cím birtokosa, Tóth Gabi a Fricska táncegyüttessel, pénteken a Szent Efrém Férfikar, szombaton Cseh Tamás születésének 80. évfordulója előtt tisztelgünk, és velünk lesz Tátrai Tibor is a Blues MD-vel, míg vasárnap a Kő-Bajusz-Feszt, azaz a bajuszfesztivál programjai.

Tessék? Volt már ilyen itt?

– Nem. 13 éven keresztül a Kiskunságban volt a Magyar Bajuszfesztivál, de az egyik főszervező – aki rendszeres résztvevője a Kőfesztnek – megkérdezte ősszel, hogy nem akarjuk-e, hogy idehozzák. Akartuk. Amikor elmentem hozzá Kiskunfélegyházára ezt átbeszélni, akkor döbbentem rá, hogy hány oldalról lehet megközelíteni a bajuszt. Így lett az egész tulajdonképpen egy minifesztivál, ezért is adtuk neki a Kő-Bajusz-Feszt nevet, amely egy önálló nap, a vasárnapunk gerince. Érdekes, hogy amint felkerült a program a honlapunkra, többen is jelezték, hogy ez mennyire izgatja őket. Ha például valaki pár napig nem borotválkozik, akkor lehetősége lesz Bajkai István borotvamesterrel találkozni. Lesz szappanozás, beretválás, Figurina Bábszínház, MárkusZínház, minden előadás és gyerekprogram a bajusz köré épül. No meg a fénypont: a bajuszmustra különböző kategóriákban a Botond-pajtában. Ezenkívül pár száz kackiás bajszú ember előfordul majd a környéken, de a révfülöpi mólóra is elmennek, hogy a magyar virtust a bajusz szempontjából is meg tudjuk mutatni. Méricskélik is a bajszokat, és bajuszhoz kötődő programok is lesznek, többek között aznap lesz egy Dresch Mihály-koncert, a Kispej lovam táncegyüttes bajuszos bokázója, majd a Misztrál együttes koncertje zárja a rendezvényt.

Nem a táncház?

– Dehogynem! Minden este a pajtában. Csak ez már annyira természetes nekünk.

Azért folytassa: mi lesz még?

– Voice and Brass fúvószene, de lesz Balatonhenyén akusztikus dixieland is. Valamint a Versünneppel és a Káli Kövek Közhasznú Alapítvány irodalmi klubjával történő együttműködés jegyében modern és népi hangszerelésben megzenésített versek – Lovászi Edina és zenekara, a Zsongom, a Maróti zenekar –, és immár szokásosan ősbemutatók is.

Mint például?

– Téged keresnek szemeim címmel Lázár Csaba Petőfi-estje, vagy éppen Szentkirályi-Fittler József a Kőfesztre megjelenő, Őrizz engem című haikukötete a Hanczár János udvarban. De a idén is lesz „kultúrstrand”, azaz Pálkövén egész nap kézműves-foglalkozás és előadások adják a kulturális feltétet a lángosra. De tényleg esélytelen mindent elmondani, a Kőfeszt honlapján fent van a részletes program.

Nemrég zajlottak a Kőfeszt – A Szabad Táncház programjai, működnek a klubok, és máris következik a Kőfeszt. Hogy bírja?

– „Öregesen, ügyesen, úgy segít meg az Isten!” – szoktuk csujogatni a finoman, de szépen táncoló férfinak. Valahogy így. Bár az „öregesent” azért még dobnám...

Miként illeszkedik a fesztivál az EKF eseményeihez?

– A legjelentősebb ingyenes régiós rendezvény 2020 óta. Kóserpecsét a pályázatban vállaltakon. Azaz: a legjelentősebb regionális rendezvénysorozat. Ráadásul a Kőfeszt Folkklub segítségével januártól decemberig rendezvényekkel töltjük meg a Káli-medencét, azaz „kitoljuk” a turisztikai szezont.

Hogyan lehet mindezt megoldani belépőjegyek nélkül? Hiszen a Kőfeszt hagyományosan ingyenesen látogatható.

– A kezdetektől alapvető elképzelésem volt, hogy a helyi vállalkozások gondolkodásmódját kicsit megmozgatom, hogy rávilágítok arra, hogy a minőségi kultúra mindig jó befektetés. Ezért volt az első Kőfeszttől kezdve rendezvényhelyszínünk az egyik helyi étterem udvara, de hiába: egyoldalú szerelemnek bizonyult. Vittük a programot, ám a remélt támogatás elmaradt. Minden hátsó szándék nélkül szerveztem pünkösdkor a Kőfeszt – A Szabad Táncház pár programját a kékkúti Kőkút kertvendéglőbe is, ahol teljes nyitottsággal fogadták, és nemcsak fantáziát láttak benne, hanem azt is, hogy ez nem egy pár napos összművészeti fesztivál, hanem egész éves programsorozat, többek közt a szakrális ünnepek vagy jeles napok kapcsán is. Az üzletvezető szeretett bele a programjainkba, ő volt az, aki mindennek a vonzerejét is látta, ezért meggyőzte a tulajdonosokat. Így a térségben elsőként kiemelt, arany fokozatú támogatóink lettek. Mint ahogy az NKA Kultúrpajta és Tündérkert Hálózata a Botond-pajta sűrű programjának megvalósításában segít, vagy éppenséggel a szegedi központú Rádió88 is hisz a magas színvonalú, de emberarcú kultúra támogatásában. A Veszprém–Balaton EKF és a helyi önkormányzatok – újonnan kiegészülve Ábrahámheggyel és Badacsonytomajjal – pedig hagyományos támogatók. Én nem szeretném forintosítani a kultúrát – szerintem az a léleknek és a szellemnek szól, nem a pénztárcának. Ezért nincs belépő, viszont egyre több támogató.

Ez lenne a járható út?

– Szerintem igen. Mi legalábbis ráléptünk.