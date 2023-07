Auer Lipót hegedűművész országosan is védett műemléknek számító szülőházát az önkormányzat vásárolta meg azzal a céllal, hogy folytatva az előző tulajdonos által megkezdett beruházást, három lakást alakítson ki benne, elevenítette fel Lamos Péter, a beruházást lebonyolító Veszprém 2030 Kft. ügyvezetője.

A fejlesztés részeként az épület keleti oldalán, a földszinten egy hangszerkészítő műhely és bemutatóterem is helyet kap a házban, amely kiállításoknak is helyet ad a jövőben. Sümegi Elemér hegedűkészítő mester látványműhelyét eddig is Veszprémben lehetett megcsodálni, de a felújítás után az Auer-házban fogadja a látogatókat. – Hasonlóan, mint az utcára nyíló itáliai műhelyek esetében, itt is belepillanthatunk a hangszerek javításába, készítésébe, és akár meg is szólaltathatjuk azokat. A műhely titkainak megismerése mellett a mester rajzai és művészbarátainak kiállított munkái is megtekinthetők lesznek. Iskolai, munkahelyi csoportok, baráti társaságok számára rendhagyó órák, csoportfoglalkozások, bemutatók is igényelhetők előzetes egyeztetés alapján – részletezte Lamos Péter.

A ház kertjét és udvarát úgy alakítják át, hogy az szabadtéri rendezvények – kisebb akusztikus koncertek, felolvasóestek – megtartására alkalmas legyen. A felújított ház az augusztus elején kezdődő Auer Fesztiválon nyitja meg kapuit. Az épület a Művészetek Háza Veszprém üzemeltetésébe kerül, három lakóegységét a városba érkező vendégművészek használhatják majd veszprémi tartózkodásuk alatt.

A felújítási munkák – amelyeket az m20 Generál Kft. végez – 2022 novemberében kezdődtek meg. A kivitelezés 274 millió forintba kerül, a forrást a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. bocsátotta a beruházó veszprémi önkormányzat rendelkezésére.