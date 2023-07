Az egyetemisták legnagyobb fesztiválja július 12. és 16. között a Velencei-tónál várja az érdeklődőket. A részletes programról a Pannon Egyetem és kiemelt céges partnerei közös sajtótájékoztatót szerveztek a megújult Ruttner Ház Kávézóban.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, különleges alkalom, hogy az Európa Kulturális Fővárosa címviselés évében a Pannon Egyetem lehet az EFOTT házigazdája is. Hozzátette, a kiemelt partnerekkel közösen az intézmény erős programot állított össze, és bízik abban, hogy a Pannon Egyetem történetébe az idei EFOTT-ot „arannyal” fogják felvezetni.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja felidézte, habár az EFOTT Magyarország legnagyobb hallgatói fesztiválja, ellenben a Veszprémi Egyetemi Napok a legrégebbi ilyen típusú rendezvény. – Veszprém nagyon szereti a fesztiválokat, nagy a választék belőle a szezonban és azon kívül is. Azt gondolom, nagyon jó kezekbe kerül a házigazda szerep, és abban bízom, hogy nemcsak a résztvevőknek, de a szervezőknek és a támogatóknak is hatalmas élményt fog jelenteni a fesztivál.

Zugschwert Szabolcs, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektkoordinációs vezetője kiemelte, az EKF egyedi installációval érkezik a fesztivál területére, amelyen belül megmutathatják Veszprém és a régió értékeit. Az EKF év programjaiból hoznak ízelítőt, illetve helyszínként szolgálnak a Pannon Egyetem kulturális programjai számára is.

- Mi azt gondoljuk, hogy a hallgatói léthez nemcsak az anyagi biztonság fontos, hanem a közösségi lét és az életre szóló barátságok is kialakuljanak. Erre nagyon jó alkalom lesz az EFOTT. Az általunk létrehozott helyszín, a Hencsergő a testi és lelki feltöltődés központja lesz, reggel már jógával indítunk, de dietetikai és sportpszichológiai előadásokkal is készülünk –mondta el Szerdahelyi Kinga, a Diákhitel Központ marketing és kommunikációs igazgatója.

Naszádos László, a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. site managere, egyetemi együttműködésért felelős vezetője elmondta, fesztiválhoz illő programmal készülnek, autóik közül többek között a legmodernebb saját fejlesztést tartalmazó modellt is bemutatják, de sok technológiai újdonsággal is készülnek a Műszaki Informatikai Karral közösen.

Gazsi Attila, a MELÓ-DIÁK észak-dunántúl iskolaszövetkezet vezetője kiemelte, éves szinten 40-50 ezer diáknak nyújtanak munkalehetőséget. – Szívügyünk a diákság, és az, hogy finanszírozni tudják a mindennapjaikat, ezen dolgozunk nap mint nap. Szerencsére a Pannon Egyetemmel szoros kapcsolatot ápolunk ezekben az ügyekben is, így az EFOTT-on is emlékezetes programokkal, ajándékokkal és karrierlehetőségekkel várunk mindenkit.

A SkillX Technologies Zrt. a Me, myself and I névre keresztelt helyszínen izgalmas önismereti játékokkal és aktivitásokkal vonul fel. Többek között fény derül arra, hogy milyen kapcsolatban van az önismeret és a karrier, megtudhatjuk, hogy milyen színű koktél lenne a személyiségünk, és rájöhetünk arra is, hogy milyen szakma illik hozzánk a leginkább. Marosi László, a SkillX Technologies Zrt. vezérigazgatója elmesélte, fiatal start upként hálásak azért, hogy az Egyetemmel kibontakozó

stratégiai együttműködésük új irányokat nyit meg számukra, illetve azért is, hogy a jó kapcsolaton keresztül az idei EFOTT lehet az első, szélesebb körű bemutatkozásuk.

Az egyetemisták legnagyobb fesztiválját 2023-ban ismét a Velencei-tó északi partján, Sukorón rendezik meg július 12-16. között. A Pannon Egyetem közel 100 egyedi programmal várja a fiatalokat az Universum területén, köztük sör – és fénykóstolóval, versworkshoppal, VR szemüvegekkel és ismerős arcokkal, mint Dragomán György, Jocó bácsi, vagy Dolák-Saly Róbert. A 4 nap alatt 5 helyszínnel és saját Pannon Bárral fokozzák az izgalmakat az EFOTT-on.