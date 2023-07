Kováts Péter elmondta, idén több klasszikus zenekari est műsora is tematikus lesz: a nyitóhangversenyen, augusztus 1-jén, kedden Lucas Debargue zongoraművész adja elő Grieg a-moll zongoraversenyét, míg Szokolov estjén a huszadik századi amerikai zenekari zene lesz terítéken. A fesztivál harmadik estjén Richard Galliano, hangszerének legnagyobb élő legendája, a prémium lemezkiadó Deutsche Gramophone egyedüli harmonikaművésze lép fel, míg augusztus 4-én, pénteken az indiai Amjad Ali Khan, a sarod világhírű mestere koncertezik Veszprémben. A fesztivált az Auer trió hangversenye zárja vasárnap.

Kováts Péter kitért arra is, a fesztiválon minden évben reflektálnak Auer Lipót pedagógiai munkásságára: ezért kapnak szerepet közreműködőként fiatalok, pályakezdő művészek. Idén a program felvezetéseként, pénteken este a Hangvillában egy nemzetközi ifjúsági együttes adott koncertet, az est szólistája a veszprémi származású Hartmann Domonkos fiatal gordonkaművész volt. A fenti szándék jelenik meg abban is, hogy a veszprémi Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar is lehetőséget kap a bemutatkozásra: az együttes önállóan is fellép, valamint közreműködői voltak a péntek esti hangversenynek. Új szín a fesztiválon a már második évben meghirdetett, kifejezetten gyerekeknek szóló, Gyermekkuckó című, meseillusztrációval egybekötött koncert, amelyet Simon Izabella zongoraművész vezetésével és közreműködésével rendeznek meg.

A hangversenyek este nyolc órakor kezdődnek a Hangvillában, illetve a megyeháza Szent István-termében. Korlátozott számban még a fesztivál egyes koncertjeire kapható jegy, a fesztivál honlapján megtalálhatók a részletek a hangversenyekről. Az Auer Fesztivál fő támogatója a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat. A rendezvényhez kapcsolódva a fesztivál nyitónapján adják át Auer Lipót szüleinek megújított házát.