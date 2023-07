– Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program számára kétszeresen is fontos a Balatoni Filmzene Fesztivál. Célunk, hogy az EKF programhoz csatlakozott tizenegy járásközpont mindegyikében legyen olyan nagyszabású, ikonikus program, amely az EKF támogatása nélkül nem jöhetett volna létre - fogalmazott Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, az említett fesztivál ilyen, reméljük, a Balatonalmádiban élők évek múltán is örömmel gondolnak az idei kezdetre. Ez a város fontos filmes szempontból, mert évek óta kiemelt helyszíne az EKF nagyszabású filmes programjának, a Magyar Mozgókép Fesztiválnak.

Fabó Péter, Balatonalmádi polgármestere kiemelte, a város nemcsak a nyugalomra, hanem a családokra, a közösségekre és a színvonalas programokra is épít. Az idei nyári programokkal megszólítják a fiatalabb és az idősebb generációt is, és törekednek a minőségi, kulturális és szórakoztató rendezvényekre. – Fontosnak tartom, hogy a város programkínálata elérje a helyi közösségeket és a nyaralókat is. Azt kívánom minden, a programokat megvalósító csapatnak, ötletgazdának, civil szervezetnek, hogy elképzeléseik valósuljanak meg, és húsz év múlva ünnepeljük együtt a jubileumot – hangsúlyozta.

– A filmzenei fesztivált a képzelet és a zene találkozása ünnepének szánjuk, ahol a legkiválóbb filmzenék szólalnak majd meg – mondta Czompó Gábor, a rendezvényt szervező Aranyhíd Polgári Egyesület elnökségi tagja. Megjegyezte, a balatonalmádi helyszíneken olyan különleges program lesz, ahol a filmvásznon korábban átélt élmények, érzelmek, könnyek, örömök, bánatok újból megelevenednek, és ahol a kiváló zeneszerzők mesterműveit tehetséges zenészek mutatják be. – Reméljük, hogy a közönség szeretni fogja a rendezvényünket, amelyet így évről évre megrendezhetünk majd azon a különleges atmoszférájú helyen, amely számunkra egyben az otthont is jelenti - hangsúlyozta.

A fesztiválon három nap alatt – három színpadon – csaknem húsz műsorszámban csendülnek fel a mozivászonról ismerős dallamok. Találkozhatunk a klasszikus filmzenék ikonikus dallamaival, de felfedezhetjük a legfrissebb filmek zenei különlegességeit is. A fellépők között lesz az óbudai Danubia Zenekar, a Magyar Honvédség Légierő Zenekara, a veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar, a Swing a la Django és Szőke Nikolett, valamint Müller Péter Sziámi is. A pénteki nyitógálán a Danubia Zenekart egy sztárvendég, Marcello Rota dirigálja, szólót énekel Christina Mosca.

A kis színpad a Balaton-parton lévő Erzsébet sétányon, valamint a Süss fel nap! elnevezésű színpad a káptalanfüredi strandon ingyenes programokkal, esténként térzenével várja az érdeklődőket. Napközben zenei workshopok színesítik a programot. A nagy színpadi produkciókat a Magtár kulturális intézmény különleges, háromszáz ember befogadására alkalmas rendezvénypincéjében láthatja a közönség. A részletekről a fesztivál honlapján lehet tájékozódni.