Évről-évre egyre többen jelentkeznek a tíz éve alapított Humortechnikum tehetségkutató és gondozó programra, amely minden résztvevő számára ingyenes. Idén 210 jelentkezőből választották ki azt a 15 főt, akik részt vehettek a kéthónapos felkészülésben, és közönség előtt mutatták és mérették meg magukat hétről hétre. A program és a társulat alapítója, Orosz Gyuri, -aki maga is egy hasonló verseny győzteseként került a szakmába- pontosan tudja, milyen kezdeti nehézségeken kell átsegíteni az ifjú humorista tanulókat. A közös munka eredménye egy nagyszabású, amerikai stílusú döntőben teljesedett ki, ahol a közöség és a zsűri egybehangzó véleménye alapján a veszprémi születésű, ma már Balatonfűzfőn élő Takács Bálint állhatott a dobogó második fokára. „Ha a verseny kezdetekor azt mondja valaki, hogy társulati tag leszek, biztos, hogy nem hiszem el. A mezőnyben mindenki most próbálgatta a szárnyait, minden héten más-más eredmények születtek. Aztán a döntőn hirtelen minden sokkal monumentálisabb lett. Több tagú zsűri, nagyobb közönség, azonnali, olykor kíméletlen visszajelzés a produkciók után. Próbáltam arra koncentrálni, hogy az izgalom ellenére a közönség jól szórakozzon.” – idézte vissza a hangulatot Takács Bálint. Úgy tűnik, sikerült legyőzni az izgalmat és nemcsak a közönség, hanem a 4 tagú zsűri is nagyon jól szórakozott. Redenczki Marcsi, Orosz Gyuri, Magyed és Németh Kristóf, akik nemcsak a társulatban, hanem a Showder Klubban is kollégák egyetértettek abban, hogy Bálint színpadi jelenléte kiváló, de felhívták a figyelmet a hatalmas fejlődésre is, az első színpadra lépéshez képest.

„Magabiztos, profi műsort mutatott be Bálint a döntőn. A humorhoz intelligencia kell, és az első három helyezettről biztosan mondhatom, hogy magas intelligenciával és műveltséggel rendelkeznek. Ők azok, akik igazi standup-ot tudni csinálni, és akár változtatni is képesek a műfajon.” – értékelte a dobogósok teljesítményét Orosz Gyuri. „Örülök, hogy jelentkeztél, itt a helyed, biztosan sokat fogunk még hallani rólad!” -köszöntötte a második helyezettet Németh Kristóf az eredményhirdetés után. Következő előadásainak témájában biztosan tükröződik majd a mozgalmas, mégis harmonikus élet kettőssége. Takács Bálint Veszprémben nőtt fel, de több mint egy éve Balatonfűzfőn él feleségével, közös szenvedélyük a Balaton és a természet. Gyerekkora óta érdeklik az extrém sportok, snowboard oktatóként minden évben van lehetősége hegyek között töltődni, nyáron pedig a kerékpározás és motorozás az, amire mindig szakít időt. Érdekli a keleti filozófia és kultúra, a pszichológia, önismeret, és a személyiség fejlődéssel kapcsolatos elméletek. Ezek mindegyike hasznos lehet a stand up comedy műsorok összeállításában is. „A verseny alatt legjobban az új történetek megírását, szerkesztését, a kreatív folyamatot élvezem. Ez több lendületet adott a hétköznapjaimhoz, mint amennyi időt és energiát elvett a felkészülés. Rövid távon szeretném ezt kihasználni, és élvezni az előnyeit. Hosszú távon pedig fejlődni szeretnék, a csúcs az lenne, ha egyszer úgy szórakoznának az előadásaimon, mint amennyire én szoktam a már gyakorlott, profi stand up-osok műsorain.”- avatott be terveibe, álmaiba az ezüstérmes.

Takács Bálint előadásait hamarosan műsorra tűzi a Stand up comedy Humortársulat Budapesten.