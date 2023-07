Az irodalmi-művészeti folyóirat 80. lapszámát a Művészetek Házában mutatták be a napokban. Varga Richárd, a lapszám megjelenését támogató Veszprém–Balaton 2023 Zrt. kulturális projektmenedzsere köszöntőjében arról beszélt, a programsorozatban fontos szerepet töltenek be azok a kezdeményezések, amelyek hosszú távon is fenntarthatók. A lapot Fenyvesi Ottó főszerkesztő mutatta be. Kiemelte, a szövegek közötti vezérfonalat a közép-európai gondolat jelenti. Az idei második számban – amelyet a tervek szerint további kettő követ még ebben az évben – több visszatérő szerzőt köszönthetnek az olvasók. Tőzsér Árpád pozsonyi költő versei, Lanczkor Gábor költeményei egyaránt helyet kaptak a lapban, ahogyan Mohai V. Lajos esszéje is. Az irodalmár részt vett a bemutatón is, ahol a balkáni irodalomról fejtette ki gondolatait. A főszerkesztő arról is beszélt, a friss számban Jaroslav Hašek több novelláját is közlik. A Svejk szerzőjének írásai – amelyeket a fiatal magyar író, Száz Pál fordított – a Dunántúlról és a Balatonról szólnak. A lapszámban két Veszprémhez kötődő szerző művei is szerepelnek, Buzás Hubától verseket, Bojtor Ivántól novellákat közölnek.