-A Bondoró utcaszínház fesztiválon minden pillanatban történik valami, ami mosolyt csalhat az arcunkra. Jobbról érkezik egy masírbanda, míg balról a gólyalábasok vidám zászlójátéka kápráztat el, értékelte a látottakat Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő hozzátette, az egyik kertben felcsendült az éppen induló koncert első akkordja, a vásári forgatagban pedig szebbnél szebb portékák közül választhatunk, ínycsiklandozó finom falatokat kóstolhatunk. Amikor lemegy a nap, az Öregpark égig érő fáit fényfestések színkavalkádja díszíti.

Mint ismert, a Bondoró fesztivál (nevét a Kapolcs melletti Bonodoró-hegyről kapta, mert a faluban rendezték meg az első fesztivált a szerk.) hazánk egyetlen utcaszínházi fesztiváljaként öt éves múltra tekint vissza. A kapolcsi évek után idéntől Balatonalmádiban talált új otthonra, a Szent Erzsébet-liget árnyas fái alatt, a Balaton partján. A fesztivál résztvevői az „utcás” műfajok széles repertoárjával találkozhattak a rendezvény három napja alatt: artisták és zsonglőrök, pantomimesek, cirkuszi előadások, gólyalábasok, óriásbábok és sétáló látványosságok várták az érdeklődőket. Természetesen koncertek és kiállítások is szerepeltek a kínálatban. Nemzetközi fellépők is színesítették a repertoárt, köszönhetően többek között a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros program támogatásának. A magyar előadók mellett 10 nemzet összesen 24 nemzetközi produkciója kapott helyet a programban, így osztrák, cseh, angol, finn, francia és spanyol utcaművészeket köszönhettünk Balatonalmádiban.



Fotó: Képviselő iroda/Gáspár Ákos

A Bondoró fesztivál az utcaszínház színes, vidám kavalkádját nyújtotta a nagyérdeműnek, egy olyan különleges hellyé varázsolva Balatonalmádit, ahol a pantomimesek, az artisták és a művészek folyamatosan mosolyt csaltak az emberek arcára, ahol mindig, minden percben és minden helyszínen történt valami. Sohasem látott, magával ragadó attrakciók, egyszeri és megismételhetetlen élmények, éjszakába nyúló önfeledt szórakozás, nyáresti boldog időtöltés a Balaton partján, ez jellemezte leginkább a fesztivált. Öt különböző programhelyszín várta az érdeklődőket, a színpadi produkciókon túl kézművesek, kirakodóvásár és étel-ital kínálta magát. A színpadon mások mellett Lovasi András, Pokorni Lia, Horányi Juli, Vecsey H. Miklós előadását élvezette a közönség, és fellépett a Lóci játszik, a Fran Palermo, az Elefánt, valamint Grecsó Krisztián és Szabó Balázs is. Debreczeny Zoltán helyi képzőművész keréktárlata is nagy sikert aratott, a Babra Műhelyben pedig Várszegi Katával készültek a szebbnél szebb alkotások.

Fotó: Képviselő iroda/Gáspár Ákos

A Bondoró porondmestere, Zugmann Zoltán, Zugi volt, aki több évtizedes utcaszínházi tapasztalatával és egyedülálló humorával és egyéniségével nyűgözte le közönségét. -Az utcaszínház egy méltatlanul elfeledett művészeti ág – mondta el Virág Zsóka, a Bondoró fesztivál ötletgazda-szervezője. Nagyon fontos ezt a műfajt újra visszahozni a köztudatba, a közönséggel megismertetni, hiszen az utcaszínházban az a fantasztikus, hogy sohasem egyformák a produkciók, hiszen a befogadó is formálja, alakítja azt, így mi, nézők is aktív részesei vagyunk a fesztiválnak. Pezsgő, kulturális várossá vált Balatonalmádi, ez már a nyár első felében látszik. Új, minőségi fesztiváloknak ad otthont, és izgalmas és friss ötletek valósulnak meg a városban. A városban további egyedi és kulturális szempontból is kiemelten érdekes programokkal várják az érdeklődőket.