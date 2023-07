A táborok, a nyári színházi előadások (idén új helyszíneken is, Balatonalmádin túl Szigetváron, Balácán, Kapolcson is játszik a Petőfi Színház, az Utcazene fesztivál alatt is telt házzal ment egy Mézga család előadás, a veszprémi várban színházi nagykoncertet mutatnak be Varga Miklós vendégművésszel) kapcsán már - már az az ember érzése, nyáron is folytatódik az évad, de az egyeztetések segítségével a társulat tagjainak van lehetősége a nyári töltődésre is.

Villányi Emma idén már ötödszörre jött a Carpe Diem! táborba. Hogy miért, arról így mesélt:

- Én budapesti vagyok, de a nagyszüleim a Veszprémi Petőfi Színházba jártak, sokat meséltek élményeikről. Öt évvel ezelőtt megtalált az információ, hogy lehetne színházi táborba jelentkezni. Nagyon jól éreztem magam, azóta minden nyár tervezése úgy kezdődött, hogy megnéztük, mikor lesz a tábor, minden mást csak ezt figyelembe véve ütemeztünk be. Jövök a jó közösség, a nagyon befogadó hely miatt, és a rengeteg érdekes, színes program miatt is nagyon szeretem. Itt egyaránt középpontban van a test, a szellem és a lélek. A szervezők gondolnak a fizikai erőnlétünkre, az önismeret fejlesztésre, énekelünk, kastélyt látogatunk, színházba járunk, meg strandra is természetesen. Az a cél, hogy erős, magabiztos emberekké váljunk, ami valahol teljesül is. Például akivel csak régebben találkoztam, rám sem ismerne; nagyon makacs, hangos ember voltam, a Carpe diem! táborokban épült az önbizalmam, fejlődött bennem az önmagam és a mások szeretete, elfogadóbbá, közösségi emberré váltam.

Emma a sporttagozatos gimnáziumba jár Budapestre. Megkérdeztem, a színházi táborok befolyásolták - e pályaválasztási elképzeléseit?

- Ez még nyitott kérdés. Annyiban mindenképpen, hogy a közösségépítés és a személyiségfejlesztés által kapott tudás miatt elkezdett érdekelni a pszichológia, de judo edzőként is el tudom képzelni magam. Az biztos, hogy a Carpe diem! - test-szellem-lélek tábora fantasztikus és számomra a nyár legjobb része immáron öt éve!

Horváth Máté veszprémi, a Padányi katolikus iskolába jár, szeptemberben lesz hetedikes.

- Az egész családom színházba jár, ráadásul a húgom szerepelt is az operett fesztiválon. Tavaly jelentkeztem először a táborba. Nagyon tetszett, jók a programok, egy percet sem lehet unatkozni. Sokat és jókat tanulunk! Idén már az öcsém is jött. A barátaimnak is meséltem róla, milyen jó ez a tábor, szerintem jövőre közülük is lesz jelentkező. A sok-sok érdekes programon túl minden évben egy mini előadással készülünk, melyre lehetőleg naponta próbálunk egy kicsit, majd az utolsó napon megmutatjuk szüleinknek. Lesz egy meglepetés bemutató is; a diákok minden évben egy népszerű dalra új, tábor-szöveget írnak. Ezzel már megvagyunk, készítjük hozzá a koreográfiát.

Hogy Máté gondol - e a jövője részeként a színházra?

- Felmerült, hogy színész leszek, de betekintve a színház egészébe inkább a háttércsapatban tudnám magam elképzelni, műszaki vonalon, de még alakulhat bármi. Nagyon sokat kapok itt a táborban szellemi-testi és lelki erősítésben is!