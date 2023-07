Azt nyilatkoztad egy interjúban, már óvodásként tudtad, hogy színésznő szeretnél lenni. Honnan ered ez a szoros kötődés a színészethez?

Sümegen születtem, és a színjátszás iránti érdeklődés már óvodáskoromtól kezdve meg volt. Az általános iskola alatt végig a Sarkadi Nagy Antalné Margó néni vezette Petőfi Színkörbe jártam. Több darabot játszottunk: szívesen emlékszem például A kis hercegre vagy Zelk Zoltántól Az ezernevű lány című előadásokra. Rengeteget tanultam Margó nénitől, például nagyon sokat segített abban, hogyan beszéljek a színpadon, de a különböző szavalóversenyekre is ő készített fel. Az általános iskola után a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába jártam hegedű szakra: a családban mindenki zenész, és a szüleim engem is erre a pályára szántak. A középiskola alatt csatlakoztam Földessy Margit Színjáték- és Drámastúdiójához, mert akkor már biztosan tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. A stúdió abban segített nagyon sokat, hogy száz százalékban odategyem magam abban, amivel foglalkozom. Megtanultam, hogyan kell játszani, hogyan kell természetesnek maradni a színpadon, ahogy azt is, hogy nem baj, ha valamit elrontok, mert ebből tanulhatok is. Ekkor kezdtem az alakításokban önmagamból építkezni, és valószínűleg ennek az időszaknak köszönhető, hogy a természetesség ott van a színészi játékomban.

Nem mindennapi történet, ahogy kiválasztottak a Hat hét főszerepére.

A színitanoda előkészítő csoportjában filmes szakemberek is részt vettek az órákon. Az egyik közülük Molvay Norbert rendező volt, aki tudta, hogy Szakonyi Noémi rendező éppen főszereplőt keres a Hat héthez. Némi vacillálás után elmentem a castingra, és sikerült, megkaptam a főszerepet.

Ha ez a véletlen nincs, hol tartanál most a színészettel?

A színművészetire háromszor felvételiztem sikertelenül, ha nincs a Hat hét, lehet, hogy elengedtem volna ezt karrierutat. A középiskola után elkezdtem dolgozni, ami a színitanodától is sok időt elvett.

A Hat hét főhőse az érettségi előtt álló, profi asztalitenisz karriert tervező Zsófi, aki későn veszi észre, hogy terhes, és az életkörülményeit figyelembe véve úgy dönt, hogy születendő gyermekét egy civil szervezet segítségével örökbe adja egy hosszú évek óta várakozó párnak. Ez volt az első filmszereped, amire nagyon tudatosan készültél, sőt, a forgatás heteiben benne léteztél a szerepben. Mit jelentett ez?

Már a forgatás előtt két hónappal igyekeztem belehelyezkedni Zsófi szerepébe. Szakonyi Noémi rendező és Vincze Máté forgatókönyvíró felajánlották, hogy háttéranyagokkal segítenek a témában, és interjúkat is megszerveztek: ezekre én igent mondtam, mert minél több információhoz szerettem volna jutni. Emellett én is végeztem saját kutatómunkát. Interjúkat készítettem hasonló helyzetet megélő nőkkel, pingpongedzésekre jártam, azokat a zenéket hallgattam, amiket ő, és a hétköznapi történésekben is igyekeztem az ő fejével gondolkodni, miközben próbáltam elengedni a saját magánéletem. Elkezdtem elképzelni azt, hogy én vagyok Zsófi, és ez olyan erőteljes volt, hogy a végére már szinte el is hittem ezt. Így kezdődött el az egy hónapon át tartó forgatás, amelynek még a szüneteiben is igyekeztem benne maradni a szerepben. Nekem ez adott biztonságot a forgatáshoz, mert nem vagyok profi színész. A forgatás után egy nyárnak kellett eltelnie, hogy „letegyem” a karaktert.

Bemutatása óta számos fesztiválon díjazták a filmet, és a közönség körében is népszerű a komoly témája ellenére is. Az alakításodat több rangos díjjal ismerték el, és a kritika is nagyon dicsérte. A készítéskor reméltétek, hogy ilyen figyelem övezi majd a filmet?

Azt éreztük, hogy különleges alkotás készült, de arra, hogy ennyi elismerést kap a film, nem számítottam. Maga a forgatás egy nagyon jó műhelymunka volt, mindenki lelkes és empatikus volt, minden résztvevő nagyon szerette a projektet. A film sikerének és a vele járó ismertségnek köszönhetően kaptam már itthonról megkereséseket, és több castingra is elhívtak.

Hosszú éveket töltöttél a sümegi színjátszókörben, aztán Budapesten a színitanodában, most azonban egy film hozta meg a sikert. Melyik irányban folytatnád a pályád: színházi színészként vagy filmszínészként képzeled el a jövőt?

Magyarországon nem beszélhetünk önálló filmszínészi szakmáról, a képzéseken is elsősorban a színpadi színészetre készítik fel a hallgatókat. Ami biztos, hogy a legnagyobb kőszínházak színpadán nem tudom elképzelni magam, és nem szeretnék évekre leszerződni egy teátrumhoz sem. Viszont kisebb színházi projektekben nagyon szívesen részt vennék. Annak, hogy nem vettek fel a Színművészetire, az lehet a hátterében, hogy nem érezték, hogy színpadi alkat lennék, talán ez a visszautasítás is benne van, hogy nem szeretnék színpadi színész lenni. Az elmúlt években külföldön is dolgoztam gyártási asszisztensként, és szeretném ezt a munkát is folytatni a jövőben, mert nagyon izgalmas számomra a filmkészítésnek ez a része is, és egyelőre megfér ez a szakma a színészettel párhuzamosan is.