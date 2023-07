Az Utcazene Fesztivál idén is a versenyzőkről szól, akik már 16 órakor bevették a várost. Rögtön öt helyszínen is belebotlottunk a versengő fiatalokba, akik nagy izgalommal vágtak bele ebbe a különleges megmérettetésbe. Az Osso, A few mistakes ago, Prommer Patrik, a Nani on the run és a Red Roosters is erőőteljesen kezdte a versenyt. Noha mindannyian különböző zenei stílusokkal és előképekkel érkeztek, és mindannyian érdemesek a rajongásunkra, számunkra mégis kiemelkedő teljesítményt nyújtott rögtön az első napon a Red Roosters.

- A zene ereje csak úgy ragad el, ahogy az 50-es évek derekán tette, és fordította fel a könnyű zenét, majd a világot. Autentikus megjelenéssel, korabeli hangszerekkel, erősítőkkel és megjelenéssel próbáljuk feleleveníteni azokat az időket, amikor az internet világa nélkül kirobbant egy stílus, ami megváltoztatott mindent – vallja a Red Roosters együttes. Nagybőgőn állva, szólógitárt tépve, fekve szaxofonozva dobot nyúzva hangulatot kelteni, és kizökkenteni az embereket, ez a célja a Red Roosters-nek egyenesen Győrből.

Az első napon a nagyfellépőkig sem kellett sokat várnunk, hiszen jó előre tudtuk már, hogy Henry Facey-t és Estrela Gomes-t muszáj ismét látnunk. Az elmúlt évek két nagy kedvence ez a két név, Henry még a David Bowie feldolgozásával rabolta el a szívünket, Estrela pedig elképesztő szájtrombita szuperképességével, és természetesen közvetlenségük, kedvességük és a városunk iránti szeretetük nemcsak rajongókká, de barátokká is tettek sok helyi lakost.

Érdemes csütörtökön is kilátogatni a fesztiválra, hiszen ismét a városban köszönthetjük Noble Jacks-et. Ha szeretünk hegedűszóra pogózni, együtt ütni a lábunkkal az ütemet a tömegben, vagy egyszerűen csak egy angyali hangú férfiénekesre vártunk egész nyáron, akkor vegyük fel a tánccipőt és találkozzunk 20:30-tól a VEB 2023 Nagyszínpadnál az Óváros téren.