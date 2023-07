A VeszprémFest kísérőrendezvényeként indult programot immár 13. alkalommal szervezik meg. Összesen harminc borászat több mint százféle bora közül válogathatnak a látogatók, emelte ki érdeklődésünkre Zsandár Tamás, a Rozé, rizling és jazz napok fesztiváligazgatója. Elmondta, a borok esetében a hangsúly idén is a balatoni és Balaton-felvidéki termelőkön lesz, így a Balatonfüred-Csopaki borvidékről, Badacsonyról, Somlóról és a Káli-medencéből érkeznek a borászatok. Mellettük megjelennek más hazai borrégiók, egy standon natúrborokat is kóstolhatnak a látogatók, valamint a helyi borbolt és borbár is válogatással készül. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is lehet külföldi nedűket kóstolni. A nemzetközi felhozatalt idén szlovén borok és olasz proseccók adják. A fesztiválra egy ismert kisüzemi sörfőzde is kitelepül, valamint lesz koktélpult is. Az ételkínálatot idén is street foodok biztosítják, de tapasbár is működik majd, valamint újdonság, hogy az egyik food trucknál vegán ételekhez lehet jutni. Zsandár Tamás elmondta, több elemében is újítottak a fesztivál megjelenésén, dekorációján. A látogatókat minden nap 17 és 24 óra között várják az Óváros téren. A hagyományokhoz hűen minden nap három ingyenes koncert lesz, a kezdési időpontok 18, 20 és 22 óra. A látogatók magyar fellépőket hallhatnak, a formációk jó része a szórakoztató vokális jazz, emellett olyan társműfajok is teret kapnak, mint a blues, a funk, a fusion, vagy a rockabilly.