A fesztivált idén nem fogadta kegyeibe az időjárás, az első két estén a Veszprém Arénába kényszerült a rendezvény. A harmadik estén szerencsére a História kertben tarthatták meg az orosz Anna Netrebko és férje, az azerbajdzsáni tenor, Yusif Eyvazov nevével fémjelzett operaestet, természetesen telt ház előtt. A világhírű orosz szoprán karrierje a kétezres évek elején indult, és gyorsan ívelt felfelé. Az áttörést a Salzburgi Ünnepi Játékokon való fellépése hozta meg számára, ezt követően a világ legrangosabb operaházaiban – köztük a milánói Scalában vagy a New York-i Metropolitanben – énekelt. Az Ausztriában élő művésznő és Eyvazov az utóbbi években többször működött együtt a Magyar Állami Operaház Zenekarával, például egy berlini fesztiválon vagy több, Budapesten bemutatott produkcióban. A VeszprémFesten Giuseppe Verdi operáiból összeállított műsorral lépett színpadra a díva és férje, valamint az orosz Elena Zhidkova (mezzoszoprán) és a szerb bariton, Željko Lučić. Az Operaház együttesét az olasz karmester, Michelangelo Mazza vezényelte nagyszerűen, az áriák szövegét gyakran ő maga is mondta-énekelte, ezt a kivetítőn látható közvetítés képe árulta el.

A koncert két részből állt, a nagyjából százperces műsor teljességre nem törekedhetett, de átfogó képet adott Verdi művészetéről, és az énekesek kvalitásaiból is megmutatott szinte mindent. A prímet Anna Netrebko vitte, kimagasló technikai tudása és gyönyörű énekhangja nem véletlenül tette világhírűvé, az est során mellette talán Lučić baritonénekes előadása volt a legemlékezetesebb. A programban többek között az Otello, a Macbeth, Az álarcosbál, A végzet hatalma, A trubadúr vagy az Aida egy vagy több áriája hangzott el. Voltak felejthetetlen duettek – például Lučić és Netrebko kettőse A trubadúrból, vagy a két férfiénekesé A végzet hatalmából –, és nagyszerű kvartett is a Rigolettóból, ahogyan a ráadásban is mind a négy énekes egyszerre volt a színpadon, hogy előadja a Traviata közismert Brindisi pezsgőáriáját. A zenekar a pontos kíséret mellett egy műsorszám, az Otellóból előadott Tánczenével bizonyította képességeit. Az operaest ismét megmutatta, hogy a műfajnak továbbra is helye van a VeszprémFest programjai között.