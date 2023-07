Toroczkai Csaba fotós A táj fényei című kiállításán látható felvételek a régió ismert és kevésbé felfedezett területeit ábrázolják. Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében kiemelte, Toroczkai Csaba két éve kíséri az Európa Kulturális Fővárosa program eseményeit fotósként, így több száz eseményt láthattak az érdeklődők a felvételein. Hozzátette, képes megragadni olyan pillanatokat, amelyek szabad szemmel nem észrevehetők. Megjegyezte, a kiállítás látogatói a fotós látásmódján keresztül ismerhetik meg a bakonyi és Balaton-felvidéki tájat. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter arról beszélt, a Bakony és a Balaton térsége a világ legszebb tája: tele van csodával, amely azonban a régióban élőknek gyakran fel sem tűnik, mert megszokták a szépségét.

Toroczkai Csaba fényképei azonban emlékeztetnek mindenkit a táj szépségére. Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója arról beszélt, a tájkép fotózása már a fotográfia hajnalán megjelent, idővel pedig olyan fotósok kezdtek alkotni, akik a műnél magasabb szintű információt szerettek volna átadni, mint például Ansel Adams a fekete-fehér tájfotóival. Ez a törekvés jellemzi Toroczkai Csaba drámai fotóit is, szerepeljen azokon akár a Kab-hegy télen, őszi pillanatok a Lesence-vidéken, a Hegyestű seregélyekkel vagy a tanúhegyek. Hozzátette, az intézményben idén több kiállítás nyílt, amelyeken a térség természeti környezetével foglalkozó alkotók – Szalontai Ábel, Szabó Dezső, a francia Noémie Goudal és a brit Dafna Talmor – munkái jelentek meg. – Ebbe a sorba illeszkedik Toroczkai Csaba tárlata is, aki három éven keresztül fényképezte a Balaton, Bakony, Balaton-felvidék tájait. Útjait „csavargásoknak” nevezte. A felvételek közös pontja a fény és a természeti környezet kapcsolatának feltárása – fogalmazott Grászli Bernadett. A három tájegység gazdag természeti örökségét ábrázoló képeket először 2023 tavaszán a tokiói Liszt Intézet kiállítóterében láthatták az érdeklődők. A tárlat teljes anyaga most látható először. A kiállításmegnyitón bemutatták Toroczkai Csaba térségben készített felvételeiből összeállított fotókönyvet is. A kiállítás július 30-ig látható.