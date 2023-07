Zsida Ágnes

Zsida Ágnes beszél a kezdetekről, amikor még a nagyposta előtti téren, vagy a Színházkertben rendezték a fesztivál programjait; hogyan vált egyre fontosabb eseménnyé; egészen addig, mígnem 2009 -ben Minősített Fesztivál címet kapott a Kabóciádé. Most is három teljes napnyi móka vár a közönségre, a szervezők jó szokásukhoz híven mindent beleadtak a programkínálatba... és természetesen ott lesz a bátor Habakuk király és a szépséges Boróka királyné, hűséges alattvalóik társaságában. Zsida Ágnes elmondta, játékos aktivitások, rengeteg szórakoztató előadás, kézműves kuckó, valamint művészek, bábosok, artisták és sokan mások is kezeskednek majd a jó hangulatért a Kabóciádé Családi Fesztiválon.

