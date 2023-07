Mi az a staférung, ki curikkol, hogyan lehet froclizni? – könnyű volt válaszolni a régies sváb kifejezések jelentését firtató kérdésekre, mert nagyrészüket még ma is használjuk. Ezek, a Ki mit tud svábul? játék feladványai szórakoztatták a résztvevőket a zirci német nemzetiségi családi délutánon a táncos műsorok mellett. A gyerekek a népviseletes figurák kiállítására szintén kíváncsiak voltak. A krisztkindlis babák kikeményített, hajtogatott, fűzött szoknyái aprólékos elkészítési módról tanúskodnak, ugyanakkor a Christkindl Spielre utalnak, a környék, a Bakony és a Balaton-felvidék különleges karácsonyköszöntő énekes népszokására. Ezt Zircen a hallgatóság tagjai gyerekkori emlékeik, nagyszüleik meséi és néprajzos szakember magyarázatai alapján együtt elevenítették fel.

A sváb ételek megismertetésére pedig a "puding próbája az evés" alapon került sor, azaz el is készítettek többet az érdeklődők szakemberek segítségével, és együtt kóstolták meg az ízőrzők a sörben párolt húsgombócot, a krumplispogácsát és a krumplis bugyellárist. Ugyanis falvakban végzett gyűjtés alapján készült el egy sváb receptgyűjteményt, azt Somogyi Tamás, a Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolájának és Kollégiumának szakoktatója tanulmányozta és nagymamája konyhájának ízeit idézték meg benne a sorok. Ezért tanítványaival együtt csatlakozott a programsorozathoz, megfőztek több sváb ételt. A szakember szerint ma is példa lehet az, ahogy nagyanyáink egy-két alapanyagból – krumpliból, káposztából és lisztből – hetvenhét féle fogást tudtak az asztalra varázsolni, és eleinktől tudhatjuk azt is, hogy nem a szorosan vett recept, a grammozgatás számít, hanem az ötletesen, amolyan „gondolomformán” végzett mozdulatok, az, ha ráérzünk az ízekre, az összetevőkre – tudtuk meg Litter Beátától és Encz Ilonától, akik többekkel együtt részt vettek a szervezésben. A zirci Erdélyi Baráti Kör Egyesület több önkéntes közreműködésével, több szervezettel, például a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt rendezte meg a Szomszédoljunk – Svábuljunk el! programsorozatot, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektév támogatásával.