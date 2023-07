Középpontban ezúttal is a magyar folklórkincs, népzene és néptánc, de a klasszikus zenei koncertektől a kiállításokig mindenki megtalálhatja majd a kedvére való programot. Amint azt a kékkúti Kőkút Kert vendéglőben tartott sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztési minisztertől megtudhattuk, a Kőfeszt tulajdonképpen “első generációs EKF-esemény, elsődleges célja a hagyományok felelevenítése a helyi közösségek bevonásával és tökéletesen ,,tájazonos” rendezvény, egy az itteni térségben már gyökeret eresztett esemény. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a tömegturizmus világszerte kezd elviselhetetlenné válni a helyi emberek számára és ezt a fesztivál idén is mindenképpen szeretné elkerülni. A Kőfeszten most is megjelenik majd a kézművesség, lesz kirakodóvásár is. A “szekció” vezetője, az Ördögszekér Egyesület alapítója, Mocselini Rudolf kifejtette, ez egy nem rohanós, inkább beszélgetős fesztivál, ahol már eddig is sajátos mikroklíma alakult ki, ami a civil lehetőségek tárházának kiegészítése. Arra a kérdésre, hogy miért szereti a Kőfesztet, Navratil Andrea népdalénekes elmondta, hogy számára megunhatatlan, bensőséges hangulata egyedi és kiemelte a közösségépítő szerepét, valamint azt, hogy a négy nap után ismét egész éven át tartó programok következnek. Csúri Ákos ötletgazda, alapító, a Kőfeszt megálmodója hozzátette, természetesen örül az állami támogatásnak és hogy a Kőfeszt a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa eseménysorozat kitüntető figyelmének, de annak is hogy úgy tűnik elérkezett az idő a piaci szereplők megjelenéséhez is. Ezek után megkísérelte a lehetetlent és ismertetett néhányat a fellépők közül, amiből az említés szintjén is káprázatos névsor kerekedett. Külön kitért a nagykoncertekre, ahol ezúttal a koncepció része, hogy Veszprém vármegyéhez kötődő művészeket is láthassanak a nézők, például az év énekesnőjének választott Tóth Gabit, a komolyzenei koncertek közül megemlítette a Liszt Ferenc Kamarazenekar vonósnégyesének hagyományosnak mondható fellépését és a Szent Efrém férfikar koncertjét. Lesz még Petőfi és Himnusz 200, az Első Pesti Rackák, Tátrai Tibor, Szalonna és bandája és így tovább, kivilágos virradatig. Mindezek mellett a Kőfeszt megemlékezik Cseh Tamás nyolcvanadik születésnapjáról és így a kezdetről is. Hiszen minden a dalnok halálának tizedik évfordulóján kezdődött.