Hegyi György dalszerző, zenész hétfőtől péntekig tartó előadás-sorozatában áttekintést adott a könnyűzenében az elmúlt évtizedekben végbement változásokról, kitérve a fordulópontokra és arra, hogy milyen hatások játszottak közre az ágazatot és a zeneipart érintő átalakulásokban. A szórakoztató, mégis szakmai előadásokban többek között arról is szó esett, hogy milyen hatással volt Magyarországon a könnyűzenére a Music Tv megjelenése: a klipek előtérbe kerülése felerősítette azt a folyamatot, hogy megnőtt az egyslágeres előadók száma. Hegyi György kiemelte, a zenei televízió nemcsak itthon, világszerte sztárcsináló helyzetbe került, és rendkívül erőteljesen befolyásolta a közvélemény zenei érdeklődését, sok esetben ízlését. Az előadásában kitért arra, milyen átalakulást hozott a hazai zeneiparban a rendszerváltás. A korábbi szocialista szabályokat kapitalista gondolkodás váltotta fel, ami egyrészt megkönnyítette a nyugati, elsősorban amerikai könnyűzene beáramlását, és az ott aktuális műfajok térhódítását, ugyanakkor a hazai előadóknak nagyon komoly konkurenciát is jelentett, hogy Madonnával és a többi sztárral kellett versenyezniük.

A kilencvenes évek második felében a hazai zenetévé megjelenésével itthon is a klipprodukciók kerültek előtérbe. Ez a gyakorlatban sokszor azt jelentette, hogy a pop- vagy diszkóslágerek klipjében szereplő nő nem volt azonos azzal, aki a stúdióban felénekelte a dalt, fejtegette Hegyi György, példaként a 4F Club együttes Balatoni láz című dalát említve. A zenész arról is beszélt, a kilencvenes évek abból a szempontból is meghatározó, hogy ez az utolsó olyan időszak – a kétezres évek elejéig –, amikor még egy fizikai hordozó – a CD-lemez – a meghatározó a közönség és a zenészek közötti kapcsolatban. Bár a lemezeladások száma fokozatosan zuhant – részint a másolás miatt – az időszakban, azok a kilencvenes években még jelentős bevételt jelentettek az előadóknak. Az előadáson Hegyi György kitért az egyes korszakokban meghatározó slágerekre is, amelyeket aztán a Kőbányai Zenei Stúdió növendékei és tanárai alkotta Legendás zenekar adott elő.